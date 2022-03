Miała uderzyć w Ziemię w 2023 roku. "Przez prawie 10 lat pracy nie obserwowałem tak ryzykownego obiektu"

Na początku roku astronomowie z Obserwatorium Mount Lemmon w Arizonie odkryli asteroidę o średnicy około 70 metrów. Ze wstępnych obserwacji wynikało, że asteroida ma spore szanse na to, by uderzyć w Ziemię. Przez kilka dni naukowcy z całego świata prowadzili obserwacje, które jedynie potwierdzały możliwe ryzyko. W kluczowym momencie badania musiały zostać zawieszone.

Przeszkodził im Księżyc

Prawdopodobieństwo zderzenia z Ziemią rosło przez pierwszy tydzień badań. 2022 AE1 określono jako PHA - potencjalnie niebezpieczną asteroidę (Potentially Hazardous Asteroid). Co więcej, asteroida otrzymała jedną z najwyższych ocen w Skali Palermo - rankingu używanym przez astronomów do określania ryzyka zderzenia kosmicznego obiektu z Ziemią. Zarówno Europejska Agencja Kosmiczna, jak i amerykańska NASA opublikowały informacje o możliwym niebezpieczeństwie na swoich portalach informacyjnych, poświęconych obiektom bliskim Ziemi (NEO).

Mnóstwo symulacji komputerowych

Badacze twierdzą, że pierwsza obserwacja asteroidy to tylko jeden punkt danych. Ponieważ jest to dosłownie "kropka na niebie", trudno na początku stwierdzić, co to jest i dokąd zmierza. Micheli wyjaśnił, że potrzebna jest druga obserwacja, aby ujawnić obiekt w ruchu, a co najmniej trzy, aby określić jego orbitę.