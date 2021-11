Asteroida Kamo'oalewa krążąca blisko Ziemi może być fragmentem Księżyca

czytaj dalej

Zobowiązania do redukcji emisji metanu, rezygnacji z węgla i ochrony lasów podjęte na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow nie ograniczą wzrostu globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej - wynika z opublikowanej we wtorek analizy. Jak wskazano, nawet jeżeli kraje zrealizują krótko- i długoterminowe cele, temperatura wzrośnie powyżej tej granicy.