Asteroida Apophis minie Ziemię w 2029 roku. Naukowcy już się szykują

Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Asteroida Apophis minie Ziemię w 2029 roku
Źródło: NASA Jet Propulsion Laboratory
Asteroida Apophis minie Ziemię w kwietniu 2029 roku. Choć do zdarzenia pozostało jeszcze dużo czasu, naukowcy z całego świata już się do niego szykują - rzadko kiedy ciało niebieskie o tak dużych rozmiarach znajduje się tak blisko naszej planety.

Asteroida Apophis - dzieląca imię z egipskim bogiem chaosu - została odkryta w 2004 roku. Ma średnicę około 300 metrów. Do Ziemi zbliży się 13 kwietnia 2029 roku - znajdzie się wówczas około 32 tysiące kilometrów od powierzchni naszej planety. To mniej niż dzieli nas od wielu satelitów krążących po orbicie geosynchronicznej.

Po odkryciu Apohis astronomowie ocenili, że może ona uderzyć w Ziemię w 2029, 2036 lub 2068 roku. Kolejne badania pozwoliły jednak lepiej zrozumieć jej orbitę, dzięki czemu NASA jest pewna, że asteroida nie trafi w naszą planetę przez co najmniej najbliższych 100 lat.

- Nie ma żadnego zagrożenia dla nikogo ani niczego, co żyje na Ziemi, a także dla astronautów i satelitów w kosmosie - stwierdziła NASA.

Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Źródło: ESA-Science Office

Misje badawcze NASA i ESA

Bliski przelot Apophis w pobliżu Ziemi zapewni naukowcom rzadką szansą na zbadanie tak dużej asteroidy. Ze względu na niewielką odległość od naszej planety będzie do niej mocno przyciągana. Według NASA zmieni to orbitę ciała niebieskiego, a może nawet doprowadzić do niewielkich osuwisk lub innego ruchu materii na jego powierzchni.

Kwietnia 2029 roku niecierpliwie wyczekuje między innymi sama NASA, która wysłała już w kierunku Apophis sondę kosmiczną OSIRIS-APEX. Wcześniej, gdy była znana jeszcze pod nazwą OSIRIS-REx, amerykańska agencja kosmiczna użyła jej do zebrania i dostarczenia na Ziemię próbek z asteroidy Bennu, która przeleciała nieopodal naszej planety w 2021 roku.

Swoją misję związaną z Apophis przygotowuje także Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). W 2028 roku, we współpracy z Japońską Agencją Kosmiczną (JAXA), zamierza wysłać w kierunku asteroidy statek Ramses. Ma się on spotkać z obiektem w lutym 2029 roku, a towarzysząc mu podczas przelotu, będzie badać jego właściwości.

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Prognoza
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
Prognoza
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
Świat
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
Prognoza
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Świat
Opady deszczu, deszcz
Widać mocniejsze opady deszczu
Prognoza
Wzburzone wody Atlantyku
Załamanie się kluczowego dla Europy systemu? Co mówią analizy
Nauka
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
Polska
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
Nauka
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
Świat
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
Polska
Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych
Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel
Świat
Rekin polarny z hrabstwa Sligo w Irlandii
Miał 150 lat, czyli był młodzieniaszkiem. Niezwykły widok na plaży
Świat
Karambol na ponad 70 pojazdów na autostradzie w Kolorado
Karambol na ponad 70 pojazdów. Pomogła lokalna społeczność
Świat
deszcz, ulewa, wiosna
W weekend nawet 20 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Minigejzery na parkingu lotniska
Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje"
Świat
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Łowił ryby, nagle otoczyły go rekiny. Nagranie
Ciekawostki
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
Świat
Deszczowy, wiosenny dzień
To będzie deszczowy dzień
Prognoza
Tornado w Kansas
"Myśleliśmy, że mamy jeszcze czas. Okazało się, że nie"
Świat
