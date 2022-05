Gigantyczna asteroida przemknęła obok Ziemi. Kiedy wróci?

Asteroida o nazwie 467460 (2006 JF42) w nocy z poniedziałku na wtorek znalazła się blisko Ziemi. W Polsce była wtedy godzina 2.13. Najmniejsza odległość, jaka dzieliła kosmiczną skałę od naszej planety, to ponad pięć milionów kilometrów. Obiekt jest klasyfikowany przez NASA jako "potencjalnie niebezpieczny" (PHA), a trafił do tej kategorii, ponieważ jest planetoidą, która mierzy co najmniej 150 metrów średnicy i może zbliżać się do orbity Ziemi na nie więcej niż 7,48 milionów kilometrów. Takie kosmiczne skały, gdyby uderzyły w Ziemię, doprowadziłyby do katastrofy.