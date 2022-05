Asteroida większa niż Burdż Chalifa przeleci tej nocy obok Ziemi

Potencjalnie niebezpieczna

Naukowcy uspokajają – nie czeka nas żadne zagrożenie ze strony asteroidy. Najmniejsza odległość, jaka będzie dzielić ją od Ziemi wyniesie ponad 5 milionów kilometrów. To 10 razy więcej niż między naszą planetą a Księżycem. Mimo to 2006 JF42 jest klasyfikowana jako "potencjalnie niebezpieczna" asteroida (PHA).

2006 JF42 dość często zbliża się do Ziemi. Jak wynika z danych orbitalnych, co kilka lat mija naszą planetę i to mniej więcej o tej samej porze roku. Naukowcy podali, że w przyszłości zbliży się do nas bardziej. Na przykład 5 maja 2033 roku znajdzie się w odległości około 4 milionów kilometrów od naszej planety.