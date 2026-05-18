Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Odkryli ją tydzień temu. Już dziś przeleci blisko Ziemi

|
Asteroida w pobliżu Ziemi
Asteroida 2026JH2 18 maja przeleci blisko Ziemi
Źródło wideo: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Do Ziemi zbliża się asteroida 2026JH2. Kosmiczny obiekt, który może liczyć nawet 30 metrów szerokości, minie nas w bardzo bliskiej odległości jeszcze w poniedziałek. Czy będzie można ją zobaczyć gołym okiem?

Asteroida została odkryta w niedzielę 10 maja przez astronomów z programu Mount Lemmon Survey w amerykańskim stanie Arizona. Wtedy nadano jej nazwę 2026JH2. Obiekt ten należy do klasy asteroid typu Apollo, pochodzi z pasa planetoid między Marsem a Jowiszem.

Asteroida przeleci blisko Ziemi

W momencie najbliższego zbliżenia 2026JH2 znajdzie się w odległości około 92 tysięcy kilometrów - to mniej więcej jedna czwarta średniej odległości między naszą planetą a Księżycem. Według obliczeń Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dojdzie do tego w poniedziałek 18 maja o godzinie 23.58. Rozmiar obiektu szacowany jest na 14-30 metrów, co odpowiada długości dwóch autobusów szkolnych.

Orbita asteroidy 2026JH2
Orbita asteroidy 2026JH2
Źródło zdjęcia: NASA

Jak twierdzi Richard Binzel, profesor nauk planetarnych z Massachusetts Institute of Technology (MIT), mimo przelotu w niewielkiej odległości kosmiczna skała nie stanowi dla naszej planety żadnego zagrożenia.

"Obiekt 2026JH2 bezpiecznie minie Ziemię" - napisał w e-mailu przesłanym redakcji CNN. - "To właściwie dość typowe zjawisko. Obiekty wielkości samochodu przelatują między Ziemią a Księżycem co tydzień, a obiekty wielkości autobusu szkolnego pojawiają się w naszej okolicy kilka razy w roku" - zaznaczył.

Czy obiekt będzie można zobaczyć gołym okiem?

Jak twierdzi Jean-Luc Margot, profesor nauk o Ziemi, planetach i kosmosie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, w momencie największego zbliżenia 2026JH2 będzie można obserwować jedynie za pomocą niewielkich teleskopów w miejscach o dobrej widoczności. Jasność obiektu będzie nadal 100 razy zbyt mała, by można było go dostrzec gołym okiem.

Margot dodał, że dotychczas astronomowie zaobserwowali jedynie jeden procent asteroid bliskich Ziemi o rozmiarach zbliżonych do 2026JH2, dlatego "nie zaskakuje to, że obiekt odkryto zaledwie kilka dni przed jego najbliższym zbliżeniem do Ziemi, kiedy stał się odpowiednio jasny". Przyznał jednak, że niepokojące jest to, iż nie dysponujemy pełną wiedzą na temat populacji obiektów bliskich Ziemi, ale zaznaczył, że agencje kosmiczne nieustannie prowadzą badania mające na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat potencjalnie niebezpiecznych asteroid.

OGLĄDAJ: Jest warta tryliony dolarów, chcą ją zapakować do worka. "To jest wykonalne"
pc

Jest warta tryliony dolarów, chcą ją zapakować do worka. "To jest wykonalne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: CNN, ESA
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
TVN24
48 min
pc
Religa torował drogę, Zembala murował cegiełki
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
astronomiaMeteory, meteoryty, meteoroidy
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Policjant odpowie za jazdę po alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
"Mogłoby narazić go na śmieszność". Zastanawiają się nad publikacją nagrania z mieszkania Sakiewicza
Robert Zieliński
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
TVN24
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
Peter Magyar
Prezydent odmawia Magyarowi. "Nie ma żadnej przesłanki"
TVN24
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
TVN24
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
Eksplozja sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem
TVN24
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
TVN24
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
TVN24
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
TVN24
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
"To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja". Pentagon dla "Faktów" TVN
TVN24
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
TVN24
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
WARSZAWA
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
TVN24
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Już samo zaproszenie ma znaczenie. Naukowcy pokazali, jak można uniknąć raka
Anna Bielecka
sejm budynek
Pod petycją podpisało się kilkanaście tysięcy osób. Będzie protest przed Sejmem
Łukasz Figielski
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
36 min
pc
"Danusia została zamordowana". Jej mama pierwszy raz opowiada o tragedii
Adrianna Otręba
Donald Trump w czapce z daszkiem
Trump postawił na Warsha. Wkrótce może tego pożałować
BIZNES
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczepili młodego Ukraińca. Bili i kopali, bo nie zaśpiewał
WARSZAWA
Katastrofa dwóch samolotów EA-18G w Idaho
"Zdał sobie sprawę, że jest uderzony z góry". Piloci mieli kilka sekund
TVN24
Wrocław uznał małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą
Są razem pół wieku, ich małżeństwo uznane w Polsce
TVN24
Metallica
Już jutro jeden z najdroższych koncertów 2026 roku
TVN24
Elon Musk
Elon Musk pozywa OpenAI. Tak rozpadła się relacja z Samem Altmanem
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom