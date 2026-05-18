Odkryli ją tydzień temu. Już dziś przeleci blisko Ziemi

Asteroida 2026JH2 18 maja przeleci blisko Ziemi

Asteroida została odkryta w niedzielę 10 maja przez astronomów z programu Mount Lemmon Survey w amerykańskim stanie Arizona. Wtedy nadano jej nazwę 2026JH2. Obiekt ten należy do klasy asteroid typu Apollo, pochodzi z pasa planetoid między Marsem a Jowiszem.

W momencie najbliższego zbliżenia 2026JH2 znajdzie się w odległości około 92 tysięcy kilometrów - to mniej więcej jedna czwarta średniej odległości między naszą planetą a Księżycem. Według obliczeń Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dojdzie do tego w poniedziałek 18 maja o godzinie 23.58. Rozmiar obiektu szacowany jest na 14-30 metrów, co odpowiada długości dwóch autobusów szkolnych.

Orbita asteroidy 2026JH2 Źródło zdjęcia: NASA

Jak twierdzi Richard Binzel, profesor nauk planetarnych z Massachusetts Institute of Technology (MIT), mimo przelotu w niewielkiej odległości kosmiczna skała nie stanowi dla naszej planety żadnego zagrożenia.

"Obiekt 2026JH2 bezpiecznie minie Ziemię" - napisał w e-mailu przesłanym redakcji CNN. - "To właściwie dość typowe zjawisko. Obiekty wielkości samochodu przelatują między Ziemią a Księżycem co tydzień, a obiekty wielkości autobusu szkolnego pojawiają się w naszej okolicy kilka razy w roku" - zaznaczył.

Czy obiekt będzie można zobaczyć gołym okiem?

Jak twierdzi Jean-Luc Margot, profesor nauk o Ziemi, planetach i kosmosie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, w momencie największego zbliżenia 2026JH2 będzie można obserwować jedynie za pomocą niewielkich teleskopów w miejscach o dobrej widoczności. Jasność obiektu będzie nadal 100 razy zbyt mała, by można było go dostrzec gołym okiem.

Margot dodał, że dotychczas astronomowie zaobserwowali jedynie jeden procent asteroid bliskich Ziemi o rozmiarach zbliżonych do 2026JH2, dlatego "nie zaskakuje to, że obiekt odkryto zaledwie kilka dni przed jego najbliższym zbliżeniem do Ziemi, kiedy stał się odpowiednio jasny". Przyznał jednak, że niepokojące jest to, iż nie dysponujemy pełną wiedzą na temat populacji obiektów bliskich Ziemi, ale zaznaczył, że agencje kosmiczne nieustannie prowadzą badania mające na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat potencjalnie niebezpiecznych asteroid.

