Była na kursie kolizyjnym z Ziemią, w czwartek nas minie

Wizualizacja przelotu asteroidy Apophis obok Ziemi 13 kwietnia 2029 (NASA/JPL-Caltech) Źródło: NASA/JPL-Caltech

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek o godzinie 9.42 w pobliżu Ziemi przeleci potencjalnie niebezpieczna asteroida 2025 FA22. Ten obiekt kosmiczny, o szacowanej średnicy od 130 do 290 metrów, którego rozmiary naukowcy porównują do wielkości dużego wieżowca, porusza się z prędkością ponad 38 tysięcy kilometrów na godzinę i minie naszą planetę w odległości około 835 tysięcy kilometrów - to nieco ponad dwa razy więcej niż dystans dzielący Ziemię od Księżyca.

Asteroida 2025 FA22. Istniało ryzyko uderzenia w Ziemię

Asteroida została odkryta w marcu przez teleskop Pan-STARRS 2 na Hawajach. Ze względu na swoje rozmiary, w przypadku uderzenia mogłaby zniszczyć całe duże miasto. Wstępne obliczenia wskazywały nawet na niewielkie - wynoszące 0,01 procenta - prawdopodobieństwo kolizji z Ziemią w 2089 roku. Z tego względu Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) tymczasowo umieściła ją na szczycie listy potencjalnie niebezpiecznych obiektów.

Szybko wykonane dodatkowe obserwacje pozwoliły jednak na doprecyzowanie orbity i całkowite wykluczenie zagrożenia, czego dokonano w maju.

Orbita asteroidy 2025 FA22 Źródło: ssd.jpl.nasa.gov

2025 FA22. Takich zbliżeń będzie więcej

Choć asteroida nam nie zagraża, astronomowie oraz agencje kosmiczne traktują jej przelot jako doskonałą okazję do przeprowadzenia ćwiczeń. Międzynarodowa Sieć Ostrzegania o Asteroidach prowadzi symulację ewentualnego uderzenia w 2089 roku, co pozwala testować procedury awaryjne oraz techniki pomiaru kluczowych właściwości tego typu obiektów. Tego rodzaju dane są niezbędne do opracowania skutecznych strategii obrony planetarnej i potencjalnego zmieniania trajektorii zagrażającego obiektu w przyszłości.

Obecne zbliżenie to tylko jedno z wielu, jakie czekają nas w przyszłości. Najnowsze wyliczenia NASA wskazują, że w 2089 roku asteroida minie Ziemię w odległości około sześciu milionów kilometrów - znacznie dalej niż obecnie. Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się jednak jej przelot w 2173 roku, kiedy zbliży się na około 320 tysięcy kilometrów do Ziemi. Tym samym znajdzie się bliżej naszej planety niż Księżyc.