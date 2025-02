Asteroida 2024 YR4 może zderzyć się Ziemią. Do akcji wkracza najpotężniejszy teleskop świata

Asteroida 2024 YR4 została odkryta pod koniec grudnia 2024 roku w ramach programu ATLAS (Asteroid Terrestial-impact Last Alert System), wykrywającego planetoidy potencjalne zagrażające Ziemi.

Asteroida 2024 YR4. Wzrosło prawdopodobieństwo kolizji

Gęstość i skład asteroidy są obecnie nieznane. Badacze szacują, że jej średnica wynosi od 40 do 90 metrów.

Obserwacje JWST

Żeby dokładniej oszacować rozmiar asteroidy, astronomowie wykorzystają JWST do badania światła podczerwonego emitowanego przez 2024 YR4. Metoda ta może zapewnić dokładniejsze oszacowanie rozmiaru, co ma kluczowe znaczenie dla oceny potencjalnego zagrożenia stwarzanego przez asteroidę. Pierwsza obserwacja odbędzie się na początku marca, a druga w maju.

- Rozmiar asteroidy jest dość trudny do określenia tylko poprzez obserwacje wizualne z teleskopów, ale jeśli użyjemy pomiarów w podczerwieni, to pozwoli nam to znacznie lepiej określić jej wielkość. I tutaj Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba naprawdę pomoże - powiedział agencji informacyjnej Reuters Juan Luis Cano z Biura Obrony Planetarnej.