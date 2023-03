Asteroida 2023 EY przemknęła blisko Ziemi. Odkryto ją zaledwie kilka dni temu

W piątek po południu naszą planetę minęła asteroida 2023 EY. Choć obiekt jest niewielki, klasyfikuje się go jako potencjalne zagrożenie, ze względu na bliskość jego orbity względem Ziemi. Co ciekawe, obiekt po raz pierwszy zaobserwowano w poniedziałek 13 marca.

Odkryto ją zaledwie cztery dni temu, a już przemknęła tak blisko naszej planety. Asteroida 2023 EY w piątek po godzinie 12 znalazła się w nieznacznej odległości od Ziemi. Było to zaledwie 240 tysięcy kilometrów, a więc trochę miej niż dwie trzecie odległości do Księżyca.

Naukowcy uspokajają, że choć może to brzmieć niebezpiecznie blisko, asteroida nie stanowiła dla nas żadnego zagrożenia.

Niewielka i trudno widoczna

Obiekt ma średnicę zaledwie 16 metrów. W skali kosmicznej to naprawdę niewiele. Niemal taki sam rozmiar miał meteor czelabiński, który w 2013 roku eksplodował nad Syberią. Trajektoria 2023 EY nie wiedzie jednak przez naszą atmosferę.

Choć asteroida nie była na tyle jasna, by móc ją dostrzec gołym okiem, była widoczna przez teleskopy. Najbliżej naszej planety znajdowała się, gdy zegarki w Polsce wskazały godzinę 12.35.

Asteroidę odkrył zespół naukowców pracujących na teleskopie w Sutherland Observing Station w RPA. Urządzenie jest częścią sieci ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), założonej przez Uniwersytet Hawajski i finansowanej przez NASA .

Obiekt bliski Ziemi

2023 EY jest klasyfikowana jako NEO, czyli obiekt bliski Ziemi. Co więcej, należy do grupy planetoid Apollo - nazwanych po obiekcie 1862 Apollo, który w latach 30. XX wieku został odkryty przez niemieckiego astronoma Karla Reinmutha. W lutym 2023 roku do tej rodziny należało niemal 18 tysięcy kosmicznych skał. Wszystkie mają duże orbity, ale zdarza się, że ich drogi przecinają się z naszą. Nawet gdyby któraś z nich stanowiła problem dla naszej planety, niedawno przeprowadzona misja DART udowodniła nam, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z tego typu zagrożeniem.