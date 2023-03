Dziś wieczorem asteroida 2023 DZ2 przeleci blisko Ziemi. Będzie o połowę bliżej niż Księżyc

Asteroida 2023 DZ2 znajdzie się najbliżej Ziemi w sobotę 25 marca o godzinie 20.51. Dystans, jaki będzie nas dzielił, to zaledwie połowa odległości Ziemi od Księżyca (wynosi ona 348 tys. kilometrów). To sprawi, że 2023 DZ2 będzie dało się zobaczyć za pomocą małego teleskopu jako niewielką, wolno poruszającą się gwiazdę. Średnica obiektu szacowana jest na 39-88 metrów.

NASA: ważna okazja

Według NASA to ważna okazja dla astronomów, aby zwiększyć swoją wiedzę o asteroidach, na wypadek gdyby odkryto niebezpieczny obiekt, który mógłby uderzyć w Ziemię.

- To raczej rzadkie, by obiekt tej wielkości przeleciał tak blisko Ziemi. Zdarza się to mniej więcej raz na 10 lat - powiedział w rozmowie z CNN Richard Moissl, szef Biura Obrony Planetarnej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).