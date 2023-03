Asteroida 2023 DW uderzy w Ziemię w 2046 roku? Nowe obliczenia

Ziemia najprawdopodobniej uniknie kolizji z odkrytą w ubiegłym miesiącu asteroidą 2023 DW. NASA i Europejska Agencja Kosmiczna przedstawiły nowe szacunki na ten temat. Początkowo oceniano, że obiekt uderzy w naszą planetę 14 lutego 2046 roku z prawdopodobieństwem wynoszącym 1 do około 600.

Na początku marca Biuro Koordynacyjne Obrony Planetarnej NASA poinformowało, że asteroida o nazwie 2023 DW 14 lutego 2046 roku może uderzyć w Ziemię. Obiekt został odkryty pod koniec lutego, ma około 50 metrów średnicy. Umieszczony został na najwyższej pozycji dotychczas osiągniętej przez ciała niebieskie w skali Torino - 11-stopniowej, rosnącej metryce, według której amerykańska agencja ocenia możliwe zagrożenie katastrofą kosmiczną.

Początkowo amerykańska agencja kosmiczna twierdziła, że prawdopodobieństwo zderzenia asteroidy z naszą planetą wynosi 1 do 560. Prognozy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wskazywały na ryzyko wynoszące 1:625.

Ryzyko spadło i "będzie spadać"

NASA poinformowała teraz o nowych szacunkach, oceniając prawdopodobieństwo uderzenia 2023 DW w Ziemię od 1 do 770. Oznacza to, że jest 99,87 procent szansy na to, że obiekt nas ominie.

Centrum ESA badające obiekty NEO, czyli bliskie Ziemi (ang. Near-Earth objects), czyli takie, które dzieli od naszej planety co najmniej 193 milionów kilometrów, również zmieniło swoje wyliczenia, obniżając ryzyko do 1 na 1584. Jak powiedział we wtorek Richard Mossil z ESA, ryzyko "będzie spadać regularnie, aż osiągnie zero najpóźniej za kilka dni".

Amerykańska agencja kosmiczna w swoim komunikacie z początku miesiąca wyjaśniała, że "często, gdy po raz pierwszy zauważamy nowe obiekty, potrzeba kilku tygodni zbierania danych, aby zmniejszyć niepewność i odpowiednio przewidzieć ich orbity w przyszłości" - przekazano we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

14 lutego za 23 lata ma dojść do pierwszego zbliżenia asteroidy z Ziemią. Później ma ona orbitować wokół Słońca i między latami 2047-2054 jeszcze co najmniej dziewięć razy zbliżać się do naszej planety. Obecnie znajduje się 19 milionów kilometrów od Ziemi i porusza się z prędkością 25 kilometrów na sekundę.

Asteroida 2023 DW - wizualizacja eyes.nasa.gov

Ziemia kontra asteroidy

NASA za pomocą zestawu czterech teleskopów Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) śledzi lokalizacje i orbity 28 tysięcy asteroid. Od 2017 roku wykrytych zostało w ten sposób 700 planetoid bliskich Ziemi i 66 komet. Dwie z asteroid wykrytych przez ATLAS, 2019 MO i 2018 LA, uderzyły w Ziemię. Pierwsza z nich spadła u południowego wybrzeża Portoryko, a druga przy granicy Botswany i RPA. Obiekty te były na szczęście małych rozmiarów nie spowodowały żadnych szkód.

