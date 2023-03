Asteroida 2023 DW może uderzyć w Ziemię w 2046 roku

Ma 50 metrów średnicy, gna z prędkością 25 kilometrów na sekundę, a za 23 lata może uderzyć w naszą planetę. Asteroida 2023 DW dopiero co została odkryta przez naukowców NASA i trzeba ją monitorować, by poznać ją lepiej.

Prognozy Europejskiej Agencji Kosmicznej mówią, że obiekt ma 1:625 szansy na zderzenie z naszą planetą. NASA szacuje to na 1:560.

Pierwsza na liście

Naukowcy po raz pierwszy dostrzegli 2023 DW na naszym niebie 2 lutego. Na ten moment to obiekt, który znajduje się na najwyższej pozycji dotychczas osiągniętej przez ciała niebieskie w skali Torino - 11-stopniowej, rosnącej metryce, według której amerykańska agencja ocenia możliwe zagrożenie katastrofą kosmiczną.

Czy w związku z tym powinniśmy go bać?

Obiekt został oznaczony kolorem zielonym, świadczącym o zagrożeniu 1. stopnia. Oznacza to, że "szansa na kolizję jest skrajnie mało prawdopodobna i nie ma powodu do publicznej uwagi lub publicznego niepokoju". Tymczasem wszystkie inne, znane nam asteroidy znajdują się na zerowym stopniu w skali - w którym "prawdopodobieństwo kolizji jest zerowe lub jest tak niskie, że jest efektywnie zerowe".

"Często gdy po raz pierwszy zauważamy nowe obiekty, potrzeba kilku tygodni zbierania danych, aby zmniejszyć niepewność i odpowiednio przewidzieć ich orbity w przyszłości" - przekazano we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W tym wypadku musi jednak minąć kilka dni, zanim poznamy go lepiej. Asteroida jest widoczna, ale w jej obserwacjach przeszkadza światło Księżyca, który niedawno był w pełni. Żeby jej badania dały oczekiwane efekty, konieczne są obserwacje z możliwie jak najbardziej ciemnym niebem.

Astronomowie uspokajają

Na razie wiadomo, że asteroida ma około 50 metrów średnicy. Do jej pierwszego zbliżenia ma dojść 14 lutego 2046 roku, potem zacznie orbitować wokół Słońca i między latami 2047-2054 ma jeszcze co najmniej dziewięć razy zbliżać się do naszej planety. Na razie znajduje się 19 milionów kilometrów od Ziemi i gna z prędkością 25 kilometrów na sekundę.