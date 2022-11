Już dziś "potencjalnie niebezpieczna" asteroida minie Ziemię

Ciało niebieskie zostało odkryte 5 października przez obserwatorium Pan-STARRS na Hawajach. Porusza się ona z prędkością 85 tysięcy kilometrów na godzinę. Naukowcy szacują, że jej średnica wynosi od 300 do 740 metrów. To oznacza, że może być trzy razy większa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie , który ma 231 metrów wysokości.

Obiekt potencjalnie niebezpieczny - co to znaczy

Każdy obiekt zbliżający się od naszej planety nie dalej niż na 7,5 mln km (19,5 razy więcej niż dystans do Księżyca) klasyfikuje się natomiast jako potencjalnie niebezpieczny (ang. PHO - Potentially Hazardous Object). To ciała niebieskie poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu i których średnica wynosi co najmniej 150 metrów. To wystarczający rozmiar do dokonania znacznych zniszczeń w przypadku uderzenia. Asteroida 2022 RM4 zaliczana jest do tej grupy, ale jak podkreślają specjaliści, nie znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią.