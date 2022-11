Ogromna asteroida zbliżyła się do Ziemi

Asteroida 2022 RM4 we wtorek wieczorem przemknęła obok Ziemi. Obiekt, którego średnica może wynosić nawet 740 metrów, został odkryty kilka tygodni temu. Zaliczany jest do grupy "potencjalnie niebezpiecznych", czyli takich, które przecinają orbitę Ziemi lub znajdują się w jej pobliżu.

Ciało niebieskie zostało odkryte 5 października przez obserwatorium Pan-STARRS na Hawajach. Porusza się ona z prędkością 85 tysięcy kilometrów na godzinę. Naukowcy szacują, że jej średnica wynosi od 300 do 740 metrów. To oznacza, że może być trzy razy większa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie , który ma 231 metrów wysokości.

Obiekt potencjalnie niebezpieczny - co to znaczy

Każdy obiekt zbliżający się od naszej planety nie dalej niż na 7,5 mln km (19,5 razy więcej niż dystans do Księżyca) klasyfikuje się natomiast jako potencjalnie niebezpieczny (ang. PHO - Potentially Hazardous Object). To ciała niebieskie poruszające się wokół Słońca po orbitach przecinających orbitę Ziemi lub znajdujących się w jej pobliżu i których średnica wynosi co najmniej 150 metrów. To wystarczający rozmiar do dokonania znacznych zniszczeń w przypadku uderzenia. Asteroida 2022 RM4 zaliczana jest do tej grupy, ale jak podkreślają specjaliści, nie znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią.