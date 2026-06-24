Nauka Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat" Agnieszka Stradecka |

Asteroida 2026JH2 18 maja przeleci blisko Ziemi Źródło wideo: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Obiekt o oznaczeniu (152637) 1997NC1 znajdzie się najbliżej Ziemi w sobotę o godzinie 13.14 czasu środkowoeuropejskiego. Asteroida przeleci w odległości nieco powyżej 2,5 milionów kilometrów od naszej planety, czyli ponad sześć razy dalej niż wynosi dystans między Ziemią a Księżycem. Obiekt ma mknąć z prędkością prawie dziewięciu kilometrów na sekundę.

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1997 NC1. Dość rzadki przelot

Jak podała Europejska Agencja Kosmiczna, obiekt nie zagraża naszej planecie. O odkryta w 1997 roku asteroida jest jednak ciekawa z innego powodu. Według szacunków opartych na ilości odbijanego przez nią światła słonecznego, obiekt może mieć średnicę od 750 do 1650 metrów, chociaż niektóre źródła podają nieco mniejsze wymiary.

- Zbliżenie się do Ziemi obiektu tej wielkości zdarza się tylko raz na kilka lat. Niestety, tym razem jego obserwację w momencie największego zbliżenia może utrudniać jasny Księżyc - powiedział Juan Luis Cano z Biura Obrony Planetarnej ESA.

Co ciekawe, asteroida może być obserwowana przez odpowiednio zaawansowany teleskop - o ile dopiszą warunki atmosferyczne i pora dnia. Podczas zbliżania się do Ziemi obiekt będzie widoczny w niektórych częściach półkuli północnej, a w okolicach przelotu obok Ziemi - niemal wszędzie. Podczas oddalania się asteroidy zobaczą ją wyłącznie obserwatorzy na półkuli południowej.