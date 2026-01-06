Artemis II. Powrót człowieka na Księżyc. Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Srebrnego Globu

Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/NASA

Program Artemis, opracowany przez amerykańską Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), został stworzony w 2017 roku. Jego celem jest nie tylko powrót astronautów na Księżyc, lecz także utworzenie tam stałej bazy. Może on odegrać kluczową rolę w przyszłych załogowych misjach na Marsa.

W ramach tego programu ma odbyć się misja Artemis II, która wyśle czworo astronautów w 10-dniową podróż dookoła Księżyca. Załogę stanowić mają: Reid Wiseman (NASA) - dowódca misji﻿, Victor Glover (NASA) - pilot, Christina Koch (NASA) - specjalistka misji oraz Jeremy Hansen (CSA) - specjalista misji. W trakcie Artemis II astronauci na pokładzie statku kosmicznego Orion okrążą Ziemię, osiągając odpowiednią trajektorię, po czym okrążą Srebrny Glob i wrócą do domu. Celem misji jest test rakiety SLS (Space Launch System) oraz systemów podtrzymywania życia w kapsule transportowej.

Artemis II będzie pierwszym od czasu misji Apollo 17 w 1972 roku załogowym lotem poza orbitę okołoziemską. To kluczowy etap na drodze do ponownego lądowania człowieka na Księżycu w ramach misji Artemis III, planowanej na 2028 rok.

- Najważniejszą rzeczą, nad którą pracujemy, jest przygotowanie samych siebie na nieznane - powiedział podczas wrześniowej konferencji prasowej Jeremy Hansen, kanadyjski astronauta.

Księżyc Źródło: NASA

"Stracimy kontakt z Ziemią" na około 45 minut

W przeciwieństwie do misji Apollo, podczas której statek kosmiczny wchodził na niską orbitę księżycową, Artemis II będzie korzystać z toru lotu lepiej dopasowanego do konstrukcji i masy Oriona. Statek kosmiczny zatoczy dużą, szeroką pętlę wokół Księżyca, zamiast krążyć ciasno bliżej powierzchni. Dzięki temu, nawet jeśli coś pójdzie nie tak i system napędowy kapsuły ulegnie awarii, astronauci wrócą na Ziemię.

- Będziemy mogli zobaczyć część Księżyca, której nigdy wcześniej nie widziały ludzkie oczy - powiedziała Koch podczas wrześniowej konferencji prasowej. - Uczymy się, jak przekształcić te obserwacje w namacalne dane naukowe - dodała.

Jak w przypadku każdej misji wykraczającej poza orbitę okołoziemską, niektóre części podróży będą wiązały się z bolesnym odosobnieniem. - Przez 45 minut, kiedy będziemy najbliżej powierzchni Księżyca, stracimy kontakt - nastąpi LOS, czyli utrata sygnału, jak to określa NASA - powiedział Glover we wrześniu. - Byłbym zachwycony, gdyby cały świat - osiem miliardów ludzi - mógł się zjednoczyć i po prostu modlić się, żebyśmy nawiązali kontakt - dodał.

"Artemis II ma ogromne znaczenie jako krok milowy w powrocie ludzkości na Księżyc. Dziesięciodniowa misja pozwoli zebrać doświadczenia i dane niezbędne przed kolejnym etapem programu - misją Artemis III, która (przynajmniej według obecnych planów) ma już zakończyć się lądowaniem ludzi na Srebrnym Globie w kolejnych latach" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach"

