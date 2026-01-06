Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Artemis II. Powrót człowieka na Księżyc. Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Srebrnego Globu

Księżyc
Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/NASA
Równo za 30 dni ludzkość może zrobić bardzo ważny krok w stronę powrotu człowieka na Księżyc. 6 lutego otworzy się okno startowe misji Artemis II.

Program Artemis, opracowany przez amerykańską Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), został stworzony w 2017 roku. Jego celem jest nie tylko powrót astronautów na Księżyc, lecz także utworzenie tam stałej bazy. Może on odegrać kluczową rolę w przyszłych załogowych misjach na Marsa.

W ramach tego programu ma odbyć się misja Artemis II, która wyśle czworo astronautów w 10-dniową podróż dookoła Księżyca. Załogę stanowić mają: Reid Wiseman (NASA) - dowódca misji﻿, Victor Glover (NASA) - pilot, Christina Koch (NASA) - specjalistka misji oraz Jeremy Hansen (CSA) - specjalista misji. W trakcie Artemis II astronauci na pokładzie statku kosmicznego Orion okrążą Ziemię, osiągając odpowiednią trajektorię, po czym okrążą Srebrny Glob i wrócą do domu. Celem misji jest test rakiety SLS (Space Launch System) oraz systemów podtrzymywania życia w kapsule transportowej.

Artemis II będzie pierwszym od czasu misji Apollo 17 w 1972 roku załogowym lotem poza orbitę okołoziemską. To kluczowy etap na drodze do ponownego lądowania człowieka na Księżycu w ramach misji Artemis III, planowanej na 2028 rok.

- Najważniejszą rzeczą, nad którą pracujemy, jest przygotowanie samych siebie na nieznane - powiedział podczas wrześniowej konferencji prasowej Jeremy Hansen, kanadyjski astronauta.

Księżyc
Księżyc
Źródło: NASA

"Stracimy kontakt z Ziemią" na około 45 minut

W przeciwieństwie do misji Apollo, podczas której statek kosmiczny wchodził na niską orbitę księżycową, Artemis II będzie korzystać z toru lotu lepiej dopasowanego do konstrukcji i masy Oriona. Statek kosmiczny zatoczy dużą, szeroką pętlę wokół Księżyca, zamiast krążyć ciasno bliżej powierzchni. Dzięki temu, nawet jeśli coś pójdzie nie tak i system napędowy kapsuły ulegnie awarii, astronauci wrócą na Ziemię.

- Będziemy mogli zobaczyć część Księżyca, której nigdy wcześniej nie widziały ludzkie oczy - powiedziała Koch podczas wrześniowej konferencji prasowej. - Uczymy się, jak przekształcić te obserwacje w namacalne dane naukowe - dodała.

Jak w przypadku każdej misji wykraczającej poza orbitę okołoziemską, niektóre części podróży będą wiązały się z bolesnym odosobnieniem. - Przez 45 minut, kiedy będziemy najbliżej powierzchni Księżyca, stracimy kontakt - nastąpi LOS, czyli utrata sygnału, jak to określa NASA - powiedział Glover we wrześniu. - Byłbym zachwycony, gdyby cały świat - osiem miliardów ludzi - mógł się zjednoczyć i po prostu modlić się, żebyśmy nawiązali kontakt - dodał.

"Artemis II ma ogromne znaczenie jako krok milowy w powrocie ludzkości na Księżyc. Dziesięciodniowa misja pozwoli zebrać doświadczenia i dane niezbędne przed kolejnym etapem programu - misją Artemis III, która (przynajmniej według obecnych planów) ma już zakończyć się lądowaniem ludzi na Srebrnym Globie w kolejnych latach" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach"

Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku
Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/NASA

Autorka/Autor: anw

Źródło: NASA, CNN

Źródło zdjęcia głównego: NASA

Udostępnij:
TAGI:
KsiężycNASAKosmos
Czytaj także:
Powódź w mieście Glogovac
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"
Świat
Zima, mróz
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera
Prognoza
snieg zamiec zima shutterstock_2445158085
Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia
Prognoza
zima snieg sniezyca - Agnes Kantaruk shutterstock_2568781461
Alert RCB. Niebezpieczne opady śniegu
Smog
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
Świat
Kto rano wstaje, okolice Turka (Wielkopolskie)
Efekt Mpemby. Reporter24 przeprowadził eksperyment na mrozie
Ciekawostki
Smog
"Unikaj aktywności na zewnątrz". RCB ostrzega
Smog
Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 05.01.2026
Największe opady śniegu od lat. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w Polsce. Tu było najzimniej
Polska
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
TVN24
zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
Świat
Noc śnieg
Noc upłynie pod znakiem siarczystego mrozu
Prognoza
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
Polska
Śnieg, zima
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu
Prognoza
Malaga
Alert w Hiszpanii. "Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione"
Świat
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
Polska
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
Polska
Mróz. Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Idą tęgie mrozy
Prognoza
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
Polska
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
Prognoza
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Polska
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
Prognoza
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Polska
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom