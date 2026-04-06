Misja Artemis II. Tej nocy ludzie oddalą się od Ziemi na rekordową odległość. Plan NASA

"Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"

Podczas szóstego dnia misji Artemis II astronauci zbliżą się do powierzchni Księżyca. Zgodnie z planem statek Orion okrąży naturalnego satelitę Ziemi od niewidocznej strony, zbliżając się do jego powierzchni na odległość zaledwie 6,5 tysiąca kilometrów. W tym momencie Srebrny Glob będzie wielkością przypominał piłkę do koszykówki trzymaną w wyciągniętej dłoni.

Podczas przelotu pobity zostanie rekord najdalszej ludzkiej podróży pozaziemskiej - załoga znajdzie się ponad 406 tysięcy kilometrów od domu. Poprzedni rekord wynosił około 400 tys. km. i został ustanowiony przez załogę misji Apollo 13 podczas ich przerwanej misji w 1970 roku.

Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II Źródło: NASA

Misja Artemis II. Tak ma wyglądać przelot wokół Księżyca

Oficjalna transmisja z przelotu wokół Księżyca rozpocznie się o godzinie 19 polskiego czasu w poniedziałek. Pół godziny później, o godzinie 19.30, odbędzie się rozmowa między załogą a oficerem naukowym w Centrum Kontroli Misji NASA w Centrum Kosmicznym imienia Lyndona B. Johnsona w Houston, podczas której omówione zostaną cele i harmonogram przelotu.

Wspomniany rekord oddalenia się człowieka od Ziemi ma zostać pobity o godz. 19.56, ale to nie koniec podróży. Kilkadziesiąt minut później, o godz. 20.45, rozpocznie się siedmiogodzinny okres obserwacji Księżyca. Załoga zobaczy zarówno widoczną, jak i niewidoczną stronę Srebrnego Globu.

W trakcie obserwacji, tuż przed godziną 1 we wtorek, spodziewana jest chwilowa utrata kontaktu z załogą statku Orion, gdy będzie on "za" Księżycem. Astronauci zbliżą się do naszego naturalnego satelity na odległość około 6650 km o godz. 1.02, a najdalej od Ziemi podczas całej misji znajdą się pięć minut później.

O godz. 1.25 NASA spodziewa się ponownie nawiązać łączność z załogą Oriona. Nieco ponad godzinę później statek wejdzie w strefę zaćmienia Słońca przez Księżyc, która potrwa do godz. 3.32. Okres obserwacji Srebrnego Globu zakończy się, a załoga rozpocznie przesyłanie części z wykonanych zdjęć na Ziemię. W nocy zespół naukowców NASA przeanalizuje je, a następnego dnia omówi je z astronautami.

