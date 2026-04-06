Nauka

Misja Artemis II. Tej nocy ludzie oddalą się od Ziemi na rekordową odległość. Plan NASA

Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
"Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Misja Artemis II zbliża się do kluczowego momentu. W nocy z poniedziałku na wtorek załoga kapsuły Orion znajdzie się zaledwie 6,5 tysiąca kilometrów ponad powierzchnią Księżyca. Sprawdź, jak będzie wyglądał ten historyczny moment. Po godzinie 20 na antenie TVN24 będzie trwał program specjalny. Transmisję będzie można też oglądać w TVN24+.

Podczas szóstego dnia misji Artemis II astronauci zbliżą się do powierzchni Księżyca. Zgodnie z planem statek Orion okrąży naturalnego satelitę Ziemi od niewidocznej strony, zbliżając się do jego powierzchni na odległość zaledwie 6,5 tysiąca kilometrów. W tym momencie Srebrny Glob będzie wielkością przypominał piłkę do koszykówki trzymaną w wyciągniętej dłoni.

Podczas przelotu pobity zostanie rekord najdalszej ludzkiej podróży pozaziemskiej - załoga znajdzie się ponad 406 tysięcy kilometrów od domu. Poprzedni rekord wynosił około 400 tys. km. i został ustanowiony przez załogę misji Apollo 13 podczas ich przerwanej misji w 1970 roku.

Misja Artemis II. Tak ma wyglądać przelot wokół Księżyca

Oficjalna transmisja z przelotu wokół Księżyca rozpocznie się o godzinie 19 polskiego czasu w poniedziałek. Pół godziny później, o godzinie 19.30, odbędzie się rozmowa między załogą a oficerem naukowym w Centrum Kontroli Misji NASA w Centrum Kosmicznym imienia Lyndona B. Johnsona w Houston, podczas której omówione zostaną cele i harmonogram przelotu.

Wspomniany rekord oddalenia się człowieka od Ziemi ma zostać pobity o godz. 19.56, ale to nie koniec podróży. Kilkadziesiąt minut później, o godz. 20.45, rozpocznie się siedmiogodzinny okres obserwacji Księżyca. Załoga zobaczy zarówno widoczną, jak i niewidoczną stronę Srebrnego Globu.

W trakcie obserwacji, tuż przed godziną 1 we wtorek, spodziewana jest chwilowa utrata kontaktu z załogą statku Orion, gdy będzie on "za" Księżycem. Astronauci zbliżą się do naszego naturalnego satelity na odległość około 6650 km o godz. 1.02, a najdalej od Ziemi podczas całej misji znajdą się pięć minut później.

O godz. 1.25 NASA spodziewa się ponownie nawiązać łączność z załogą Oriona. Nieco ponad godzinę później statek wejdzie w strefę zaćmienia Słońca przez Księżyc, która potrwa do godz. 3.32. Okres obserwacji Srebrnego Globu zakończy się, a załoga rozpocznie przesyłanie części z wykonanych zdjęć na Ziemię. W nocy zespół naukowców NASA przeanalizuje je, a następnego dnia omówi je z astronautami.

Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
