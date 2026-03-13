Artemis II. Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji

NASA podała nowy możliwy termin startu misji Artemis II Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

- Jesteśmy na dobrej drodze do przeprowadzenia startu od 1 kwietnia - powiedziała wysoka rangą przedstawicielka NASA Lori Glaze na konferencji prasowej.

Glaze zastrzegła, że przed startem pozostaje "praca do wykonania" związana z rakietą oraz wyrzutnią. Jednocześnie zapewniła, że załoga i inżynierowie są już gotowi.

Misja Artemis II. Kolejny termin

Misja księżycowa Artemis II miała pierwotnie wystartować 8 lutego. Z powodu problemów technicznych start przełożono najpierw na początek marca, a potem na kwiecień. W ramach misji czworo astronautów - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z NASA oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) - ma polecieć na orbitę wokół Księżyca, bez lądowania na jego powierzchni. Lot ma potrwać 10 dni.

Ostatni raz załogowy lot dotarł na Księżyc w 1972 roku, czyli ponad pół wieku temu. Była to misja Apollo 17. Od tamtej pory żaden człowiek nie tylko nie lądował na powierzchni, ale nawet nie poleciał na orbitę wokół naszego naturalnego satelity. Wszystkie późniejsze misje księżycowe były bezzałogowe.

Program Artemis

Program Artemis realizowany przez NASA ma na celu ponowne ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu, a w dłuższej perspektywie - utworzenie stałej bazy księżycowej. W listopadzie 2022 roku przeprowadzono misję Artemis I, której celem było wejście statku kosmicznego Orion na orbitę wokół Księżyca i powrót na Ziemię. Statek leciał bez astronautów.

W połowie 2027 roku ma polecieć misja Artemis III, w trakcie której przetestowane będzie dokowanie z jednym lub dwoma komercyjnymi lądownikami (od SpaceX oraz Blue Origin), orbitalne testy zadokowanych pojazdów, sprawdzenie systemów podtrzymywania życia, komunikacji i napędowych, a także test nowych skafandrów do aktywności poza statkiem kosmicznym. Lądowanie na Księżycu ma nastąpić w ramach misji Artemis IV w 2028 roku.

