Nauka

Misja Artemis II. NASA podała nowe okno startowe

Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Nowe okno startowe misji Artemis II otwiera się 6 marca 2026 roku
Źródło: Reuters
Misja Artemis II może wystartować już 6 marca - podała NASA. W jej ramach czworo astronautów ma okrążyć Księżyc. To kluczowy etap przygotowań do ponownego lądowania człowieka na Srebrnym Globie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Pierwsze okno startowe misji Artemis II miało otworzyć się 6 lutego 2026 roku, ale z powodu niekorzystnej pogody przełożono je na 8 lutego. Z powodu problemów technicznych - przede wszystkim wycieku paliwa - oraz konieczności rewizji danych i przeprowadzenia drugiej próby generalnej start ponownie został przełożony, tym razem na marzec.

Nowe okno startowe misji Artemis II

W piątek NASA poinformowała, że nowe okno startowe misji Artemis II otwiera się 6 marca.

- Po wczorajszym sukcesie symulacji startu bierzemy teraz pod uwagę 6 marca, jako najwcześniejszą datę wystrzelenia (rakiety) - powiedziała na konferencji prasowej wysoka rangą przedstawicielka NASA Lori Glaze.

Administrator NASA Jared Isaacman napisał w mediach społecznościowych, że udane testy tankowania ciekłym wodorem i tlenem oraz odliczania do momentu 29 sekund przed zapłonem silników to "wielki krok ku powrotowi Ameryki do księżycowego środowiska".

W piątek wieczorem lokalnego czasu czteroosobowa załoga rakiety - dowódca misji Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (wszyscy z NASA) oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) - rozpocznie kwarantannę w placówce NASA w Houston.

Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Źródło: Reuters

Program Artemis. Powrót człowieka na Księżyc

Artemis to program NASA mający na celu ponowne ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu. Pierwsza misja zrealizowana w jego ramach, Artemis I, była bezzałogowa. Jej zadaniem było wejście na orbitę okołoksiężycową statku Orion. To właśnie na jego pokładzie znajdą się astronauci podczas misji Artemis II.

Jeśli misja Artemis II zakończy się powodzeniem, NASA przejdzie do realizacji misji Artemis III. Jej celem będzie lądowanie na Księżycu - pierwsze od misji Apollo 17 z 1972 roku. Ponadto program Artemis stanowi kluczowy etap przygotowań do przyszłych załogowych misji na Marsa.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

