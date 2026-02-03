Kluczowa misja przełożona. Kiedy astronauci okrążą Księżyc

W ramach misji Artemis II czworo astronautów okrąży Księżyc Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Artemis II to planowana załogowa misja kosmiczna w ramach amerykańskiego programu, realizowanego przez NASA. Jej celem jest wyniesienie na orbitę okołoksiężycową czworga astronautów: Gregory'ego Wisemana, Victora Glovera i Christinę Koch z NASA oraz Jeremy'ego Hansena z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Misja ma trwać około 10 dni i stanowi jeden z etapów przygotowań do załogowego lotu na Księżyc.

Misja Artemis II przełożona. Decyzja NASA

Start misji Artemis II był wielokrotnie przekładany. Ostatnio stało się tak z powodu pogody - Stany Zjednoczone doświadczyły ataku zimy, przez który najwcześniejszy możliwy start przesunął się na 8 lutego 2026 roku.

Według najnowszych informacji lot nie odbędzie się jednak w lutym. Podczas tak zwanego wet dress rehearsal - próby generalnej rakiety SLS, która ma wynieść astronautów w przestrzeń kosmiczną - NASA napotkała na szereg problemów. Administrator NASA Jared Isaacman poinformował, że podczas testu zespoły pracowały nad wyciekiem ciekłego wodoru podczas tankowania. Poza tym problemem okazały się wydłużone prace związane z zamknięciem Oriona (statku kosmicznego, na którego pokładzie znajdą się astronauci), sporadyczne zaniki dźwięku oraz wpływ niskiej temperatury na niektóre kamery.

Isaacman dodał, że aby umożliwić zespołom rewizję danych i przeprowadzenie drugiej próby generalnej, NASA planuje, że start misji Artemis II odbędzie się najwcześniej w marcu.

Problemy z wyciekami paliwa pojawiły się także podczas Artemis I, bezzałogowej misji będącej pierwszym zintegrowanym testem Oriona i rakiety SLS. Pierwotnie miała się ona odbyć wiosną 2022 roku, ale udało się ją zrealizować dopiero w listopadzie tego samego roku.

With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.



Artemis. Powrót człowieka na Księżyc po ponad 50 latach

Artemis to program NASA, którego celem jest ponowne ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu po raz pierwszy od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku, a w dłuższej perspektywie - utworzenie stałej bazy księżycowej. W przyszłości program ma stać się kluczowym etapem przygotować do załogowych misji na Marsa. Kolejny po Artemis II etap programu, Artemis III, będzie miał na celu wylądowanie czworga astronautów na Księżycu. Według oficjalnych informacji NASA ma odbyć się nie wcześniej niż w 2028.

Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion Źródło: NASA/Sam Lott

