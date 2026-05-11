Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski

|
Pingwiny ratunkiem
Zbadali, na jakie szkodliwe związki narażone są pingwiny magellańskie
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Międzynarodowy zespół naukowców chciał sprawdzić, na jakie szkodliwe związki narażone są pingwiny magellańskie. Aby to zrobić, badacze założyli nielotom silikonowe opaski pochłaniające substancje z zewnątrz. Wyniki, które otrzymali, są niepokojące.

Naukowcy założyli pingwinom magellańskim (Spheniscus magellanicus) nieinwazyjne silikonowe opaski pochłaniające substancje chemiczne z wody, powietrza i lądu. Na ich podstawie eksperci chcieli określić rodzaj zanieczyszczeń, na jakie narażone są te zwierzęta na odludnych południowych wybrzeżach Argentyny - w Patagonii.

- Od dawna poszukujemy alternatywnych metod pomiaru zanieczyszczeń, na które narażone są pingwiny - powiedział Ralph Vanstreels, weterynarz z Uniwersytetu Kalifornijskiego i współautor badania opublikowanego w marcu w czasopiśmie "Earth: Environmental Sustainability".

Naukowiec, zainspirowany opaskami na rękę, które noszą ludzie do pomiaru narażenia na zanieczyszczenia, skontaktował się z Dianą Agą, chemiczką z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo. Zaprezentował jej "szalony pomysł" polegający na założeniu takich opasek pingwinom. Jego innowatorska koncepcja okazała się sukcesem.

W środowisku pingwinów wykryto związki PFAS

Zespół zebrał próbki od 55 pingwinów podczas trzech okresów lęgowych. Jak się okazało, ponad 90 procent opasek wykryło w środowisku związki perfluoroalkilowe i perfluoroalkilowe (PFAS), tak zwane wieczne chemikalia. Są to syntetyczne związki fluoroorganiczne, powszechnie stosowane w przemyśle, kosmetykach i opakowaniach żywności. PFAS są odporne na wodę, tłuszcz, chemikalia i ciepło, ale ich trwałość sprawia, że ​​trudno je rozłożyć. Kumulują się w środowisku i w naszych organizmach, a dziesięciolecia badań powiązały je z zagrożeniami dla zdrowia, w tym problemami reprodukcyjnymi i rozwojowymi, a także nowotworami.

- Chociaż stężenie PFAS nie jest wysokie, to wykrywaliśmy je regularnie - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną CNN Vanstreels. - To pokazuje, że nawet w tym bardzo odległym, słabo zaludnionym regionie, jakim jest południowe wybrzeże Argentyny, zwierzęta są stale narażone na ich działanie - dodał.

Po zebraniu opasek Aga przeanalizowała zebrane dane w laboratorium w Buffalo z wykorzystaniem metody spektrometrii mas, polegającej na pomiarze stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu. Z racji tego, że istnieje ponad siedem milionów unikalnych wariantów PFAS, badaczka ograniczyła analizę do mieszanki 24 starych PFAS, spośród których wiele zostało zakazanych lub nie jest już produkowanych, oraz ich zamienniki, z których wiele nie podlega regulacjom.

- Ilość zastępczego PFAS wzrasta, co ma sens, ale jest też niepokojące. Myśleliśmy, że zastępcze substancje chemiczne będą mniej trwałe, ale tak nie jest. Są równie bioakumulacyjne, a według epidemiologów i toksykologów także równie toksyczne, co tradycyjne PFAS - wyjaśniła Aga.

Pingwiny magellańskie
Pingwiny magellańskie
Źródło: RALPH VANSTREELS/UC DAVIS/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Silikonowe opaski zamiast tradycyjnych metod

Vanstreels uważa, że tradycyjny monitoring oceanów jest "kosztowny i nieefektywny", bo wymaga łodzi i długiej wyprawy z załogą. Z racji tego, że pingwiny żerują na rozległych obszarach oceanu, stwarza to naturalną możliwość pasywnego zbierania danych. - Pingwiny podpowiadają, które części oceanu są ważne, dzięki czemu nie trzeba losowo pobierać próbek z całego oceanu - podkreślił Vanstreels.

W badaniu naukowcy wykorzystali silikonowe opaski SPS, które są zwykle noszone przez ludzi na nadgarstku. Przymocowanie ich do skrzydeł pingwinów powodowałoby jednak opór. Zamiast tego badacze zmodyfikowali opaskę, dodając mały kawałek drutu ze stali nierdzewnej, co pozwoliło dopasować ją do szerokości płetwy pingwina.

- Proces zakładania opaski zajmował dwóm weterynarzom, zajmującym się dzikimi zwierzętami, około trzech minut, minimalizując stres ptaków - mówił Vanstreels. Dodał, że po założeniu opaski zespół upewniał się, że zwierzę czuje się komfortowo. Spośród 57 ptaków, którym założono opaski na potrzeby badania, zdjęto ją tylko jednemu, gdy Vanstreels podejrzewał pewien dyskomfort, a tylko jedna opaska zaginęła po jej założeniu.

Eksperci twierdzą, że metoda opracowana przez Vanstreelsa to innowacyjny sposób gromadzenia informacji o dzikich zwierzętach i ich środowisku. Taką opinię podziela między innymi David Megson, chemik środowiskowy z Manchester Metropolitan University, który nie był zaangażowany w badanie.

- Kiedy prowadzimy badania na zwierzętach, najlepszym sposobem na uzyskanie danych najwyższej jakości jest często uśmiercenie zwierzęcia. To okropne dla wielu z nas, naukowców, którzy się tym zajmują, ponieważ bardzo zależy nam na środowisku. Myślę, że każda technika, która pozwala nam odejść od poświęcania zwierząt i badania ich organów, jest dobrym pomysłem - skomentował naukowiec. Dodał, że choć nowa metoda nie pozwala pokazać ilości PFAS zakumulowanej w ciele pingwina, to może być ważną techniką uzupełniającą, pomagającą lepiej zrozumieć środowisko, w którym żyją te ptaki.

Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb

Polska

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: RALPH VANSTREELS/UC DAVIS/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaArgentyna
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza
Burze z silnym deszczem. Tu trzeba uważać
Polska
Pochmurno, burze
Ciepły, ale niespokojny początek tygodnia
Prognoza
Burza, deszcz
Burze, ulewy i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Utqiagvik, Alaska
Nie zobaczą zachodu słońca przez prawie trzy miesiące
Świat
Noc, pogodna noc
Noc będzie pogodna, ale miejscami mroźna
Prognoza
Piorun poraził nastolatka z Teksasu
Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
Świat
Chmury burzowe
Nadchodzi deszczowy tydzień. Kiedy i gdzie popada najmocniej
Prognoza
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Trzymali się nawzajem. Służby znalazły ich ciała
Świat
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
Prognoza
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
Ciekawostki
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
Świat
Trzęsienie ziemi
Ziemia zatrzęsła się w Chile
Świat
Wiosna, słońce, ciepło
Tu termometry pokażą dziś ponad 20 stopni
Prognoza
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasu. "Zrzuty wody przyniosły skutek"
Polska
48 min
Susza w Polsce
To już nie jest chwilowy problem. Dlaczego susza w Polsce to problem dla nas wszystkich?
TVN24
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleźli ofiarę erupcji wulkanu, zlokalizowali pozostałych zaginionych
Świat
Przymrozek, mróz, noc
Tutaj nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
Polska
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
Świat
Chmury, burza
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Dziura, która powstała w ścianie domu
Wybiła ogromną dziurę w ścianie. Nikt nie wie, skąd pochodzi
Świat
Zniszczenia spowodowane przez macroburst w Luizjanie
Myśleli, że to tornado. Czym jest zjawisko macroburst
Świat
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
Świat
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
Nauka
Pochmurny dzień wiosna
Słoneczna aura czeka dziś nielicznych
Prognoza
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
Prognoza
Woda wróciła na irackie mokradła
Są uznawane za biblijny Eden, wracają do życia
Świat
Deszcz, parasol, lato, opady
Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom