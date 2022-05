86 milionów lat temu polował na argentyńskim niebie. "Smok śmierci" odnaleziony w Andach

Naukowcy z Argentyny odkryli skamieniałości nieznanego do tej pory gatunku pterozaura. Thanatosdrakon amaru to jeden z największych latających kręgowców, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi i jeden z pierwszych podniebnych drapieżników.

Szczątki pradawnego gada zostały odkryte w Andach w prowincji Mendoza w Argentynie. Skały, w których ukryte były skamieliny, pochodziły z okresu kredy. Ich wiek został oszacowany na 86 milionów lat, co czyni je starszymi od samych Andów.

"Smok śmierci" to trafiona nazwa

Jak opowiada Leonardo Ortiz, główny odkrywca skamieniałości, mamy do czynienia nie tylko z zupełnie nowym gatunkiem pterozaura, ale również rodzajem.

- Wiele cech tego osobnika było unikatowych, niespotykanych u żadnego innego pterozaura na świecie - zauważa paleontolog. - Nadaliśmy mu nową nazwę gatunkową i rodzajową. Thanatosdrakon to połączenie dwóch słów, "śmierć" i "smok". Wydawało nam się, że to trafiona nazwa, ponieważ mieliśmy do czynienia z latającym drapieżnikiem-gigantem. Stąd "smok śmierci" - dodał.