Trepanacja czaszki przeprowadzona trzy i pół tysiąca lat temu. Na co chorowali dwaj bracia

"Mamy dowody na to, że trepanacja była uniwersalnym, szeroko rozpowszechnionym rodzajem operacji od tysięcy lat" - przekazała Rachel Kalisher, doktorantka archeologii na Uniwersytecie Browna w Providence, jedna z autorek nowego badania, w oświadczeniu cytowanym przez CNN. Jednocześnie zaznaczyła, że na Bliskim Wschodzie do tej pory odkryto zaledwie kilkanaście szczątków świadczących o przeprowadzaniu trepanacji w tym regionie w starożytności. Co zaskakujące, kawałki kości usunięte z czaszki człowieka z Megiddo znalazły się w grobowcu braci.

Zmarli należeli do miejscowej elity

To nie jedyne, co znaleziono w grobowcu. Mężczyźni zostali pochowani z ceramiką cypryjską, żywnością i innymi cennymi przedmiotami. Grobowiec został odkryty w pobliżu pałacu z późnej epoki brązu, co skłoniło naukowców do przypuszczenia, że obaj mężczyźni należeli do miejscowej elity albo nawet rodziny królewskiej. Badania wykazały, że obaj ciężko chorowali, a mimo to byli w stanie przeżyć wiele lat. W opinii Kalisher "najwyraźniej żyli w patologicznych warunkach, które w tamtym okresie byłyby trudne do zniesienia bez bogactwa i statusu".