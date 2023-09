Nieregularne wstrząsy na Księżycu. Naukowcy wreszcie poznali ich przyczynę

Misja Apollo 17 była jak do tej pory ostatnią misją załogową na powierzchnię Księżyca. W 1972 roku biorący w niej udział astronauci umieścili tam zestaw trzech sejsmometrów. Instrumenty zbierały dane o aktywności sejsmicznej naszego satelity od października 1976 do maja 1977 roku.

Przez długi czas dane te nie doczekały się dogłębnej analizy. Dopiero niedawno naukowcy z NASA i Kalifornijskiego Instytutu Technologii wrócili do nich, wykorzystując nowoczesne techniki analityczne, w tym uczenie maszynowe. Ich wyniki zostały opisane w czasopiśmie "Journal of Geophysical Research - Planets".

Księżycowe zegarki

Każdego ranka i popołudnia powierzchnia Księżyca drży od drobnych trzęsień. Ich główną przyczyną są zmiany temperatury, jakich doświadcza pozbawiona ochronnej atmosfery powierzchnia satelity. W szczycie dnia sięga ona 120 stopni Celsjusza, by w najchłodniejszym momencie doby spaść do -133 st. C. Te ekstremalne wahania powodują, że powierzchnia Księżyca rozszerza się, gdy jest gorąco i kurczy się, gdy jest zimno. Ruch ten prowadzi do powstawania niewielkich, powierzchniowych wstrząsów.