Od 30 lat lodowce Antarktydy topnieją zatrważająco szybko

Jak wskazały badania amerykańskich i brytyjskich naukowców, antarktyczne lodowce topnieją w rekordowym tempie. Od 30 lat, dwie gigantyczne masy lodu cofają się szybciej niż miało to miejsce w ciągu ostatnich 5500 lat.

Muszelki w służbie nauki

Aby dowiedzieć się, jak dawno lodowiec ustąpił z "plaż", badacze zbadali znalezione na nich muszle i szczątki pingwinów. Dzięki datowaniu radiowęglowemu możliwe było obliczenie wieku próbek, co z kolei pozwoliło na określenie tempa cofania się lodu.

"Czy jest za późno, by powstrzymać krwotok?"

- Cofanie się lodowców już w tym momencie przyczynia się do podnoszenia poziomu mórz i oceanów - tłumaczy dr Dylan Rood, współautor badania. - Podwyższone tempo topnienia wskazuje na to, że antarktyczna masa lodowa została uszkodzona w stopniu, który może okazać się katastrofalny dla ocieplającego się świata. Musimy się dowiedzieć, czy jest za późno, by powstrzymać krwotok - dodaje.