Rekordowo mało lodu na Oceanie Antarktycznym. "Czy to początek końca?"

Antarktyczny lód morski osiągnął rekordowo niski poziom po raz drugi w ciągu dwóch lat. Naukowcy ostrzegają, że chociaż nie ma to bezpośredniego wpływu na podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, wysokie tempo topnienia może przyczynić się do nasilenia zmian klimatycznych na inne sposoby.

Ocean Antarktyczny (znany również pod nazwą Ocean Południowy) obejmuje południowe części Pacyfiku, Atlantyku i Oceanu Indyjskiego. Jego umowne, północne granice wyznacza równoleżnik 60°S. Jego część jest zawsze skuta lodem morskim. W zeszłym tygodniu obszar ten skurczył się do rekordowo niskiego poziomu.

Może być jeszcze gorzej

Jak wyjaśnili badacze, powierzchnia lodu morskiego może zmniejszyć się jeszcze bardziej. Co roku przechodzi on bowiem przez cykl topnienia i ponownego zamarzania. "Sezon topnienia" może potrwać jeszcze kilka tygodni, co oznacza, że zasięg lodu morskiego może dodatkowo się skurczyć.