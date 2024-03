Ptasia grypa atakuje antarktyczne pingwiny. Badacze przekazali, że pierwsze przypadki choroby zidentyfikowano wśród ptaków zamieszkujących kontynent oraz otaczające go wyspy. Rozprzestrzenianie się wirusa może zostać przyspieszone przez stadny tryb życia zwierząt.

Wirus ptasiej grypy H5N1 przyczynił się do zdziesiątkowania ptasich populacji na całym świecie. Do Ameryki Południowej dotarł on w 2022 roku, powodując śmierć tysięcy ptaków i ssaków morskich. Teraz naukowcy ostrzegają przed zagrożeniem, jakie patogen niesie populacjom zamieszkującym najzimniejszy kontynent świata.