Lądolód Antarktydy odradzał się po poprzednich zmianach klimatu

Pokrywa lodowa wschodniej Antarktydy to największy lądolód świata. Zrozumienie jego podatności na zmiany klimatu jest kluczowe do przewidzenia, jak bardzo podniesie się poziom morza w miarę wzrostu globalnych temperatur. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz odkryli, że w geologicznej historii Ziemi istnieje wiele dowodów na cykliczne cofanie się i przyrastanie pokrywy lodowej Antarktydy. Mechanizm zmian klimatycznych był wtedy jednak zupełnie inny niż do tej pory.