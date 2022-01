Antarktyda. Naukowcy odkryli na dnie morza największą na świecie kolonię lęgową ryb

Zainstalowany przez naukowców z Instytutu Alfreda Wegenera w Centrum Badań Polarnych i Morskich Helmholtza w Niemczech system kamer sfotografował i sfilmował w pobliżu Lodowca Szelfowego Filchnera tysiące gniazd tarłowych ryb z gatunku Neopagetopsis ionah. Zlokalizowane są one na dnie morskim, a ich gęstość oraz rozmieszczenie wskazują na to, że łącznie może znajdować się na tym obszarze nawet 60 milionów lęgów na raz. Odkrycie to wspiera ideę utworzenia morskiego obszaru chronionego w tym regionie.