Po ponad 30 latach w bezruchu góra lodowa 8 razy większa od Warszawy znów płynie  

Po ponad 30 latach pozostawania na Morzu Weddella największa góra lodowa świata zaczęła znacząco się przemieszczać. W ciągu ostatniego roku A23a nabrała rozpędu i wkrótce może opuścić wody Antarktyki – podało w piątek BBC. Powierzchnia jaką zajmuje A23a to około 4 tysiące kilometrów kwadratowych. Dla porównania, obszar, jaki zajmuje Warszawa to 517 km kwadratowych, czyli ponad niemal 8 razy mniej. Grubość lodu A23a to z kolei około 400 metrów, czyli niemal dwukrotna wysokość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.