Żeby można było go odkryć, potrzeba było zaangażowania armii. Wyjątkowego motyla nazwano na cześć Kopernika

Catasticta copernicus

"Teren, który był badany, to bardzo niedostępny obszar Andów. Dostanie się w nieeksplorowane do tej pory miejsca wymagało użycia śmigłowca i zaangażowania armii peruwiańskiej. W trakcie badań odkrytych zostało wiele innych gatunków motyli z różnych grup taksonomicznych" - poinformowała uczelnia. Gatunek Catasticta copernicus został opisany w czasopiśmie naukowym "Zootaxa" przez zespół autorów, którego troje członków to pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Imię na część Mikołaja Kopernika

Naukowcy z UJ, nadając nazwę motylowi, oddali hołd wybitnemu i wszechstronnemu naukowcowi, jakim był Mikołaj Kopernik. - Każdy badacz odkrywający nowy dla nauki gatunek, posiada przywilej wybrania mu nazwy. Co prawda nazwa musi być zgodna z odpowiednim kodeksem, jednak istnieje duża dowolność co do jej znaczenia - powiedział Garlacz. Raz nadana nazwa nie może być usunięta, wymazana - ślad po niej pozostaje na zawsze w literaturze naukowej. - Uhonorowanie osoby poprzez zapożyczenie nazwy od jej imienia lub nazwiska jest swego rodzaju pomnikiem, którego nie można obalić - dodał. Podkreślił, że "droga do stwierdzenia, że badany okaz należy do nowego gatunku, bywa długa i żmudna". - Wymaga ona przede wszystkim zweryfikowania i sprawdzenia we wszystkich dostępnych kolekcjach oraz literaturze informacji na temat gatunków już znanych. Wiąże się to często z potrzebą wykonania różnorodnych analiz - zarówno morfologicznych i anatomicznych, ale także molekularnych czy biochemicznych - powiedział Garlacz, cytowany na stronach UJ. Dopiero wyniki ze wszystkich procedur pozwalają na pewne stwierdzenie odkrycia nowego gatunku.