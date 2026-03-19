Nauka

Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki

Tarantula
Naukowcy znaleźli prawdopodobnie największą na świecie sieć utkaną przez pająki
Źródło: Mark Audy/Reuters
Badania przeprowadzone przez ekologów z Uniwersytetu Massachusetts Amherst ujawniły zaskakujący problem: ogromne braki w danych dotyczących stanu populacji owadów i pajęczaków w Stanach Zjednoczonych. Wyniki, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "PNAS", ukazują pilną potrzebę lepszego poznania i ochrony tych organizmów.

Owady i pajęczaki pełnią wiele niezwykle istotnych funkcji. Są odpowiedzialne za zapylanie roślin, kontrolę populacji szkodników, a także stanowią ważne wskaźniki jakości środowiska. Pomimo tego, jak podkreślają badacze, stworzenia te rzadko trafiają na pierwsze strony kampanii ekologicznych, co przekłada się na ich marginalizację w działaniach związanych z ochroną przyrody.

Analiza, którą przeprowadzili amerykańcy naukowcy, objęła ponad 99 tysięcy gatunków owadów i pajęczaków żyjących w Ameryce Północnej (na północ od Meksyku). Wyniki są alarmujące: aż 88,5 procent gatunków nie ma przypisanego żadnego statusu ochronnego. Oznacza to, że naukowcy praktycznie nie wiedzą, czy ich populacje są stabilne, czy też znajdują się na skraju wyginięcia.

Najbardziej zaniedbana grupa

Co więcej, dostępne dane są nierównomiernie rozłożone. Dużo wiadomo o owadach wodnych, takich jak jętki czy widelnice, których obecność jest miernikiem jakości wód, a "atrakcyjne wizualnie" grupy, jak motyle, otrzymują nieproporcjonalnie więcej uwagi i ochrony. Najbardziej zaniedbaną grupą pozostają pajęczaki - w wielu stanach USA nie chroni się ani jednego ich gatunku.

Badacze zauważyli również wyraźne różnice między stanami USA. Regiony silnie uzależnione od przemysłu wydobywczego - takiego jak górnictwo czy eksploatacja ropy i gazu - rzadziej wprowadzają ochronę dla owadów i pajęczaków. Natomiast tam, gdzie społeczeństwo wykazuje większą świadomość ekologiczną, liczba chronionych gatunków jest wyższa.

Przykładem skutecznej ochrony przyrody mogą być działania człowieka wobec ptaków. Dzięki współpracy różnych grup - od myśliwych, przez obserwatorów ptaków, po organizacje pozarządowe - udało się stworzyć skuteczne programy ochronne, które przyniosły realne efekty. Podobne podejście mogłoby pomóc również owadom i pajęczakom. Kluczem jest współpraca, edukacja oraz zwiększenie świadomości społecznej.

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Science Daily

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

