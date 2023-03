Przez 16 lat obserwował obłoki srebrzyste, teraz NASA wysyła go na emeryturę

Misja satelity Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) dobiega końca. Sonda, której zadaniem było przyglądanie się obłokom srebrzystym, czyli chmurom występującym na granicy z kosmosem, ma problemy z baterią. NASA postanowiła wysłać AIM na emeryturę.

Po ponad 15 latach pracy, należący do NASA satelita AIM nie jest w stanie dłużej działać. To skutek problemów z baterią. Jej pojemność zaczęła się zmniejszać w 2019 roku, jednak specjaliści z NASA nie tracili nadziei, gdyż sonda kosmiczna nadal zwracała znaczną ilość danych. Teraz, wraz z dalszym spadkiem mocy baterii, AIM nie jest w stanie ani odbierać poleceń, ani zbierać danych - przekazano.

Satelita AIM. Dzięki nim powstało blisko 400 publikacji naukowych

Wystrzelony w kwietniu 2007 roku Aeronomy of Ice in the Mesosphere obserwował proces tworzenia się obłoków srebrzystych (ang. noctilucent clouds - NLC) - wyjątkowych chmur, które powstają dosłownie "na krawędzi kosmosu". Dzięki danym dostarczonym przez satelitę naukowcom udało się napisać 379 zrecenzowanych prac naukowych.

Zespół AIM będzie monitorował komunikację z satelitą przez dwa tygodnie, na wypadek gdyby obiekt był w stanie zrestartować się i nadać sygnał ponownie.

Obłoki srebrzyste - jak powstają?

Obłoki srebrzyste to chmury, które powstają na wysokości około 80 kilometrów. Są to najwyżej położone chmury, które można zaobserwować z Ziemi, najczęściej późną wiosną i latem. Odbijają one światło słoneczne i tworzą srebrzyste łuny, czego efektem jest wyjątkowy spektakl na nocnym niebie.

