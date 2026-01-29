Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Aby spać, nie trzeba mieć mózgu. "Stara i skuteczna strategia"

shutterstock_1810247116 Piękne koralowce w zatoce Fagatele w Narodowym Sanktuarium Morskim Samoa Amerykańskiego.
Toksyczne wodorosty u wybrzeży Australii zabijają lokalną faunę
Źródło: Reuters
Aby spać, nie trzeba mieć mózgu. Najnowsze badania pokazują, że nawet koralowce, organizmy pozbawione neuronów, zapadają w stan przypominający sen. Odpoczynek pozwala im naprawiać uszkodzenia DNA i utrzymać delikatną równowagę biologiczną.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Sen jest niezbędny dla ogromnej części przedstawicieli królestwa zwierząt. To właśnie podczas głębokiego odpoczynku aktywują się mechanizmy regenerujące neurony i tkanki, co pozwala organizmom odzyskać równowagę po codziennej aktywności.

Choć sen wiąże się z ryzykiem - śpiące zwierzęta stają się bardziej narażone na drapieżniki - jest zjawiskiem powszechnym, nawet wśród bezkręgowców. Do tej pory jednak nie było wiadomo, czy występuje również u stworzeń bardziej pierwotnych, takich jak koralowce. Odkrycie opisane na łamach czasopisma "Cell Host & Microbe", rzuca nowe światło na te kwestie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch

Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch

Świat
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"

"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"

Świat

Jak rafa koralowa regeneruje się w nocy

Zespół z Hiszpańskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych prowadził obserwacje na rafie u wybrzeży wyspy Curacao na Morzu Karaibskim. Analizowano gatunek Pseudodiploria strigosa. Jest to koralowiec, w którego komórkach żyje symbiotyczny glon Breviolum. Chociaż kształtem przypomina mózg, jak wszystkie koralowce posiada prymitywny, rozproszony układ nerwowy bez centralnego mózgu.

Zebrane dane wykazały, że cykl dobowy tych organizmów przypomina rytm snu i czuwania znany ludziom.

- P. strigosa śpi przez jedną trzecią doby, podobnie jak ludzie, a cykl dnia i nocy reguluje jego zegar biologiczny, zwany rytmem dobowym - wyjaśnił Bradley Allen Weiler, autor badania.

Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Źródło: Shutterstock

Eksperci wyjaśnili, że gdy zapada ciemność, koralowce przechodzą w stan "spoczynku" i uruchamiają mechanizmy naprawy materiału genetycznego. W ciągu dnia ich symbionty prowadzą fotosyntezę, dostarczając koralowcom substancji odżywczych, ale jednocześnie wytwarzając reaktywne formy tlenu, które mogą uszkadzać tkanki. Sen pozwala na usunięcie tych uszkodzeń i przywrócenie równowagi metabolicznej.

Ewolucyjne mechanizmy równowagi

Naukowcy podkreślają, że bez fazy regeneracji symbioza z glonami mogłaby być dla koralowców toksyczna. Kierujący zespołem profesor Javier del Campo zaznaczył, że relacja między koralowcem a glonem powstała prawdopodobnie miliardy lat temu i utrzymuje się dzięki mechanizmom równowagi wykształconymi ewolucyjnie.

Odkrycie może mieć zastosowanie w praktyce. Lepsze zrozumienie fizjologii koralowców pomoże opracować skuteczniejsze strategie ich ochrony i odbudowy, np. przez hodowlę fragmentów poza naturalnym środowiskiem przed ponownym ich wprowadzeniem do morza.

Badanie potwierdziło również, że sen jest jednym z najstarszych mechanizmów biologicznych, obecnym już u pierwszych zwierząt miliardy lat temu. Pełnił wtedy tę samą kluczową funkcję, co dziś: naprawę uszkodzeń DNA oraz regenerację tkanek.

- Często myślimy, że tylko zwierzęta posiadające mózg potrzebują snu, ale wszystkie istoty żywe w jakiś sposób muszą się regenerować. Ustanowienie wewnętrznego rytmu, który to umożliwia, jest bardzo starą i niezwykle skuteczną strategią ewolucyjną -  podsumował del Campo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie

Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie

Agnieszka Stradecka
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe

Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe

Świat

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Morza i oceanyzwierzętaNauka
Czytaj także:
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
Prognoza
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
Nauka
Mróz zima termometr
Tu mróz będzie kąsał najdotkliwiej
Prognoza
AdobeStock_1879137463
Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW
Smog
Burza śnieżna w USA - zdjęcie poglądowe
Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
Świat
Oblodzenia w Szczecinie
Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia również na kolei
Polska
Mróz
Dziś może być nawet -10 stopni
Prognoza
Uwaga na oblodzenie
Szklanka i opady marznące. Tu należy szczególnie uważać
Prognoza
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
"Wtedy dotarło do mnie, że osuwisko uderzyło w mój dom"
Świat
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
Świat
snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Nocą miejscami popada śnieg
Prognoza
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
Świat
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
Prognoza
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
Świat
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
Świat
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Astronomowie zobaczyli niewidoczne. I narysowali jego mapę
Nauka
Falcon 9
Deorbitacja rakiety może być widoczna z Polski
Nauka
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
Prognoza
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
Prognoza
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
Świat
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
Świat
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
Prognoza
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
Świat
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
Świat
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom