20-latka otrzymała ucho z drukarki 3D, stworzono je z jej własnych komórek. "To historyczny moment"

20-letnia Meksykanka to jedna z pierwszych osób, które otrzymały implant ucha wydrukowany w 3D z wykorzystaniem własnych komórek. Nowoczesną technologię opracowała i stosuje amerykańska firma. Jak podkreślił jej dyrektor Daniel Cohen, "to prawdziwie historyczny moment dla pacjentów z mikrocją", czyli wadą polegającą na częściowym braku małżowiny usznej. - Myślę, że moja samoocena wzrośnie - powiedziała po operacji 20-latka, o której napisał "New York Times".