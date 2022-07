150 płetwali zwyczajnych zaobserwowanych podczas żerowania. Pierwszy raz w tak dużej grupie

Płetwale zwyczajne, nazywane też finwalami, to drugie największe znane zwierzęta na Ziemi zaraz po płetwalach błękitnych. Dorastają do 27 metrów i żyją nawet do 70-80 lat. Zanim w 1976 roku na półkuli południowej zakazano komercyjnych polowań na dużą skalę, w tamtym wieku finwale niemal wyginęły. Ocalały dwa lub jeden procent populacji. W całym XX wieku zabito około 700 tysięcy osobników w celu pozyskania oleju zawartego w ich tkance tłuszczowej - pisze "The Guardian".