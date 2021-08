Żółw poluje i zjada ptaka. Takie zachowanie gada nagrano po raz pierwszy

Jak tłumaczyła Zora, żółwie olbrzymie to padlinożercy, żywią się martwymi ptakami, jaszczurkami i bezkręgowcami. - To był pierwszy raz kiedy udało się udokumentować taki przypadek na nagraniu - mówiła. - Natura jest okrutna - dodała.

Biologia gatunku

Żółw olbrzymi to gatunek z rodziny żółwi lądowych, jeden z największych żółwi na świecie. Przeciętna masa ciała samca to około 250 kilogramów. Jego karapaks, czyli skorupa, przeciętnie ma 120 centymetrów długości, a dochodzi nawet do ok. 150 cm. Gatunek ten żywi się głownie roślinami, zjada pędy traw, liście krzewów i drzew oraz łodygi. Czasami zdarza mu się zjeść małe bezkręgowce i padlinę, a nawet ciała innych martwych żółwi.