Znaleziono gigantyczną skamielinę ciężarnej samicy ichtiozaura

Ichtiozaury to ogromne morskie gady, które władały ziemskimi oceanami w okresie od 250 do 90 milionów lat temu. Pomimo tego, że na pierwszą skamielinę natknięto się w 1811 roku, wiele aspektów życia ichtiozaurów pozostaje dla nas tajemnicą. Szansą na uzyskanie odpowiedzi na nie jest Fiona - samica ichtiozaura, której szczątki uwięzione były w lodowcu Tyndall w chilijskiej Patagonii. Naukowcom udało się odnaleźć doskonale zachowaną skamielinę tego pradawnego gada.

Ichtiozaur w ciąży

- To jedyny ciężarny ichtiozaur pochodzący z czasów pomiędzy 129 a 139 milionami lat temu, jakiego udało nam się do tej pory odnaleźć - opowiada Judith Pardo, paleontolożka z Uniwersytetu Magallanes i odkrywczyni skamieliny - Właśnie dlatego jest to tak ważne znalezisko.

Kości chroniła tona materiału skalnego

Pardo zaznacza, że Fiona nie była samotna. Podczas ekspedycji badaczom udało się odzyskać szczątki jeszcze 23 osobników ichtiozaura. Oznacza to, że do tej pory w rejonie lodowca Tyndall odnaleziono prawie 100 dobrze zachowanych skamielin pradawnych gadów, co czyni go jednym z najbogatszych wykopalisk paleontologicznych ichtiozaurów na świecie.