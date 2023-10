43 miliony dzieci zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Średnio 20 tysięcy dziennie

Ponad 43 miliony dzieci musiało opuścić swoje domy w latach 2016-2021 z powodu kataklizmów pogodowych, wywołanych zmianami klimatu, alarmuje organizacja UNICEF. Autorzy raportu przewidują, że w kolejnych 30 latach liczba ta zwiększy się - przesiedlenia mogą objąć 100 milionów dzieci.

Nowe statystyki przedstawiono w czwartek. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podał, że z powodu kataklizmów pogodowych wywołanych zmianami klimatu w latach 2016-2021 aż 43,1 mln dzieci z 44 krajów musiało opuścić swoje domy. Oznacza to ok. 20 tys. takich przypadków dziennie, dodaje UNICEF. Organizacja obliczyła, że za największą część przesiedleń w omawianym okresie odpowiadały powodzie i huragany - 40,9 mln (95 proc.). Susze przyczyniły się do ponad 1,3 mln przesiedleń, a pożary do 810 tys.

"Przerażającym dla każdego dziecka jest, gdy pożar, huragan lub powódź uderza w jego społeczność" - podkreśla dyrektor wykonawcza UNICEF Catherine Russell. Zauważyła, że w przypadku dzieci, które były zmuszone do ucieczki przed tymi kataklizmami, szczególnie dotkliwy jest strach i obawy o to, czy będą mogły wrócić do swoich domów, szkół, czy też znów będą musiały się przemieszczać.

Miliony przesiedlonych dzieci z powodu zmian klimatu

UNICEF zauważa, że do przesiedleń może dochodzić nagle, wskutek wystąpienia katastrofy pogodowej albo w wyniku zapobiegawczej ewakuacji. Szczególnie mocno przesiedlenia dotykają dzieci żyjące w krajach, które i tak zmagają się już z innymi kryzysami, takimi jak konflikty i ubóstwo. Z tego powodu możliwości radzenia sobie z problemami dotyczącymi kataklizmów są ograniczone.

Organizacja poinformowała, że liczba przesiedlonych dzieci była największa na Filipinach (9,7 mln), w Indiach (6,7 mln) i w Chinach (6,4 mln). Wynika to z faktu, że kraje te są narażone na ekstremalne warunki pogodowe i odznaczają się wysokim odsetkiem dzieci w swojej populacji. Jednocześnie wdrażają zapobiegawcze ewakuacje, które mogą ocalić życie ludzi. Jednak gdyby wziąć pod uwagę liczbę dzieci przesiedlonych w stosunku do całkowitej liczby dzieci w danym kraju, najbardziej ucierpiały dzieci z Sudanu Południowego i Somalii, z powodu huraganów dzieci w krajach wyspiarskich, takich jak Dominica, Kuba czy Vanuatu, z powodu suszy w Somalii, Etiopii i Afganistanie, a powodu pożarów w Kanadzie, Izraelu i USA.

Ponad 100 milionów przesiedleń w ciągu kolejnych 30 lat

Autorzy raportu przewidują, że w ciągu kolejnych 30 lat tylko powodzie spowodują przesiedlenie łącznie niemal 96 mln dzieci, a cyklony i huragany odpowiednio 10,3 mln i 7,2 mln. Podkreślają jednocześnie, że z powodu szybko zmieniającego się klimatu rzeczywiste liczby mogą być dużo wyższe. Organizacja przypomina, że przesiedlenia mogą skutkować oddzieleniem dzieci od swoich rodziców. "W efekcie najmłodsi są bardziej zagrożeni wykorzystaniem czy nadużyciami lub mogą stać się obiektem handlu dziećmi. Zakłócony jest też dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, co powoduje zwiększone narażenie na choroby i brak dostępu do niezbędnych szczepień . To właśnie przesiedlenia oraz konsekwencje zmiany klimatu, a także ubóstwo, brak dostępu do bezpiecznej wody i opieki medycznej oraz rozwijające się konflikty zbrojne są głównymi przyczynami występowania głodu na świecie" - tłumaczy Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

