Zbadano, jakie kolory przyciągają komary przenoszące tropikalne choroby

Jakie kolory lubią komary

Badania prowadzone przez naukowców z University of Washington (UW), we współpracy z badaczami z University of California w Santa Barbara i niemieckim Uniwersytetem Albrechta i Ludwika we Freiburgu, wskazują, że komary Aedes aegypti lecą w kierunku określonych kolorów, w tym czerwonego, pomarańczowego, czarnego i niebieskozielonego. Ignorują natomiast inne kolory, takie jak zielony, fioletowy, niebieski i biały.