Ponad 25 tysięcy ton odpadów popandemicznych trafiło do oceanów

Plastikowe odpady stanowią jeden z głównych problemów środowiskowych na świecie. Pandemia COVID-19 doprowadziła do zwiększonego popytu na tworzywa sztuczne jednorazowego użytku, przez to do oceanów trafiło ponad 25 tysięcy ton odpadów - wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie "PNAS".