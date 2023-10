Zbliża się częściowe zaćmienie Księżyca. Będzie widoczne w Polsce

Pod koniec października dojdzie do zaćmienia Księżyca, które będzie można oglądać w naszym kraju. Tarcza Srebrnego Globu będzie częściowo przysłonięta przez cień rzucany przez Ziemię.

W sobotę miało miejsce obrączkowe zaćmienie Słońca. Nie mieliśmy go okazji oglądać w Polsce, było bowiem widoczne tylko nad półkulą zachodnią, zbliża się jednak inne warte uwagi zjawisko astronomiczne, które będzie dało się zaobserwować także w naszym kraju. To częściowe zaćmienie Księżyca.

Do zaćmienia Księżyca dochodzi, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc ustawiają się w jednej linii, a Księżyc wchodzi w obszar cienia rzucanego przez naszą planetę. Tworzą się wówczas dwa obszary: stożek półcienia i stożek cienia całkowitego. Jeżeli jakikolwiek fragment Srebrnego Globu znajduje się poza obszarem stożka cienia całkowitego i jednocześnie jest on na obszarze stożka półcienia, mamy do czynienia z częściowym zaćmieniem Księżyca.