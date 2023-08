Prawdziwków tyle, że trzeba je było pakować do sukienki. Wysyp na Mazowszu

W polskich lasach pojawiły się grzyby. Wpłynęła na to korzystna dla nich pogoda - opady deszczu i ciepła aura. Adamowi z Nieporętu udało się w czwartek nad Zalewem Zegrzyńskim zebrać aż 10 kilogramów borowików. - Trafiłem na nie zupełnym przypadkiem - powiedział.

W polskich lasach obserwuje się wysyp borowików szlachetnych ( Boletus edulis Bull.), potocznie nazywanych prawdziwkami. Grzyby te pojawiają się od maja do listopada. W czwartek Adamowi z Nieporętu udało zebrać się około 10 kilogramów prawdziwków.

- Trafiłem na nie zupełnym przypadkiem, w przypadkowym miejscu nad Zalewem Zegrzyńskim - powiedział w rozmowie z tvnmeteo.pl. Dodał, że nigdy wcześniej nie zbierał tam grzybów, jest to miejsce, w którym zwykle biega. - Grzyby rosły z dala od jakiegokolwiek lasu - zauważył.

Grzybów było tak dużo, że Adam z Nieporętu potrzebował pomocy żony, aby zabrać je do domu. - Przyjechała i zabrała ze sobą jedną łubiankę i jedną torbę, ale grzybów było tak dużo, że i tak się wszystkie nie zmieściły. Podwinęła sobie sukienkę i tam też ich naładowała, ale i tak mogliśmy zabrać ich jeszcze więcej - dodał.

Jadalny grzyb

Borowik szlachetny jest grzybem rurkowym posiadającym jasno- lub ciemnobrązowy kapelusz, który ma średnicę od 6 do 25 centymetrów. Kształt kapelusza jest początkowo gładki i półkolisty, później bardziej wypukły. Rurki (hymenofor rurkowy) prawdziwka są u młodych osobników białe, później oliwkowozielone. Brzuchaty, siatkowany trzon osiąga wysokość od 5 do 20 centymetrów i grubość od jednego do ośmiu centymetrów średnicy.