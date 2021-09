Wybuch wulkanu na wyspie La Palma na Wyspach Kanaryjskich

Wybuchł wulkan Teneguia na należącej do Hiszpanii La Palmie, jednej z Wysp Kanaryjskich - potwierdziły miejscowe władze. Kilka dni wcześniej ogłosiły żółty alarm sejsmiczny. Poprzednia eksplozja tego wulkanu miała miejsce w 1971 roku, przez ponad trzy tygodnie z jego wnętrza wydobywała się wówczas lawa.

Do pomocy przy ewakuacji skierowano żołnierzy.

Wyspy Kanaryjskie. Roje sejsmiczne

Prawie 21 tysięcy wstrząsów odnotowano na wyspie La Palma należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich od 10 września - informowało w piątek 17 września hiszpańskie radio Cope, powołując się na ekspertów z Instytutu Wulkanologicznego (Involcan). Władze wyspy ogłosiły wówczas żółty alarm w związku z erupcją wulkanu - drugi w czterostopniowej, rosnącej skali.

Teneguia to część Cumbre Vieja, wulkanicznego grzbietu, na którym znajduje się wiele kraterów. Od ponad tygodnia dochodziło tam do tak zwanych rojów sejsmicznych - licznych małych wstrząsów. Odnotowywano je zaledwie kilka kilometrów od wulkanu Teneguia. W miniony piątek szacowano, że ciśnienie magmy podpowierzchniowej w okolicy Cumbre Vieja spowodowało podniesienie się tej części wyspy już o 10 cm. Eksperci wskazywali, że epicentra coraz bardziej zbliżają się do powierzchni.