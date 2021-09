Erupcja wulkanu na wyspie La Palma. Ze szczelin wydobywa się lawa

Na wyspie La Palma w archipelagu Wysp Kanaryjskich doszło do erupcji wulkanu Cumbre Vieja. Ewakuowano do tej pory około pięć tysięcy osób, w tym pięciuset turystów.

Według ekspertów Instytutu Wulkanologicznego Wysp Kanaryjskich (Involcan), wybuch w strefie Cumbre Vieja jest typu szczelinowego, co oznacza, że na skutek akumulacji i presji magmy podpowierzchniowej w ziemi otworzyły się szczeliny. Obecnie stwierdzono co najmniej siedem takich szczelin, przez które wydobywają się lawa i rozżarzone kamienie.

La Palma. Trwa ewakuacja

"Ewakuowano do tej pory około pięć tysięcy osób, w tym 500 turystów, z gmin zagrożonych wybuchem wulkanu na wyspie La Palma" - poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek miejscowa policja. Władze nie wykluczają, że konieczna będzie ewakuacja do 10 tysięcy ludzi.

W niedzielę późnym wieczorem na Wyspy Kanaryjskie przybył premier Pedro Sanchez. Szef hiszpańskiego rządu odwołał wyjazd do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby z bliska śledzić rozwój sytuacji na wyspie La Palma.

Rząd poinformował, że do tej pory nikt nie został ranny, chociaż wydostająca się z wulkanu magma przelała się przez jedną z dróg i zbliżyła do kilku miejscowości. Wiele domów w tej okolicy uległo zniszczeniu. "W żadnym wypadku nie zbliżajcie się do strumienia lawy" - ostrzegały miejscowe władze. "Jeśli pojawi się pył wulkaniczny, pozostańcie w swoich domach" - dodawano.