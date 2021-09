Erupcja wulkanu na wyspie La Palma. "W żadnym wypadku nie zbliżajcie się do strumienia lawy"

W niedzielę na jednej z Wysp Kanaryjskich - La Palmie - doszło do wybuchu wulkanu. Kilka godzin przed erupcją odnotowano 130 intensywnych wstrząsów.

Cumbre Vieja to wulkaniczny grzbiet, na którym znajduje się wiele kraterów. Od ponad tygodnia dochodziło tam do tak zwanych rojów sejsmicznych - licznych małych wstrząsów. W miniony piątek szacowano, że ciśnienie magmy podpowierzchniowej w okolicy spowodowało podniesienie się tej części wyspy o 15 centymetrów. Eksperci wskazywali, że epicentra coraz bardziej zbliżają się do powierzchni.