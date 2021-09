Stan alarmowy na wyspie La Palma, jednej z Wysp Kanaryjskich. Może dojść do wybuchu wulkanu Teneguia

Prawie 21 tysięcy wstrząsów odnotowano na wyspie La Palma należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich od 10 września - poinformowało w piątek hiszpańskie radio Cope, powołując się na ekspertów z Instytutu Wulkanologicznego (Involcan). Władze wyspy ogłosiły żółty alarm w związku z erupcją wulkanu - drugi w czterostopniowej, rosnącej skali - ale zaapelowały do ludzi o zachowanie spokoju.

Wyspy Kanaryjskie. Roje sejsmiczne

Cumbre Vieja to wulkaniczny grzbiet, na którym znajduje się wiele kraterów. Zgodnie z ostatnimi informacjami Involcanu, do ponad tysiąca wstrząsów sejsmicznych w tej okolicy doszło tylko w czwartek. Jeden ze wstrząsów, o magnitudzie 3,9 i z hipocentrum na głębokości dziewięciu kilometrów, był odczuwalny przez ludzi przebywających na wyspie. Zarejestrowano też kilka innych o magnitudzie powyżej 3. Naukowcy przyznają, że do tej pory siła wstrząsów jest niewielka, jednak nie wykluczają jej wzrostu.