Cumbre Vieja mocno się uaktywnił. Na La Palmie zakaz wychodzenia z domów

Władze zamknęły obszary przybrzeżne San Borondon, Marina Alta, Marina Baja oraz La Condesa, gdzie przewiduje się, że rozgrzany strumień lawy wleje się do Oceanu Atlantyckiego. Według hiszpańskich wulkanologów w poniedziałek rano lawa z Cumbre Vieja znajdowała się około 800 metrów od zachodniego wybrzeża La Palmy.

Wprowadzono zakaz wychodzenia z domów, który dotyczy około pięciu tysięcy mieszkańców gminy Tazacorte, gdzie spodziewane jest zejście lawy do Oceanu Atlantyckiego. "Ludzie muszą postępować zgodnie z wytycznymi władz i pozostać w swoich domach z zamkniętymi drzwiami i oknami" - napisały na Twitterze służby ratunkowe Wysp Kanaryjskich.

Pożary w Todoque. Zniszczony kościół

Wybuch wulkanu. Wstrzymany ruch powietrzny

Według szacunków erupcja Cumbre Vieja pozbawiła schronienia nad głową już około 500 rodzin. 160 osób, które zostały objęte ewakuacjami w piątek, dostało pozwolenie na to, by wrócić do domu.