Rongorongo - tajemnicze pismo z Wyspy Wielkanocnej. Technologia 3D pomaga przybliżyć rozwiązanie jego zagadek

Odczytanie rongorongo - tajemniczego pisma z Wyspy Wielkanocnej - nie udaje się od dziesiątków lat. Znaki zachowały się na drewnianych tabliczkach, z których do naszych czasów przetrwało 23. Naukowcy się nie poddają. Dzięki technologii trójwymiarowej udało się stworzyć model jednej z tych tabliczek. Umożliwiło to naukowcom dostrzeżenie symboli niewidocznych wcześniej gołym okiem. W badaniach udział wzięło dwóch Polaków.

W jednym z najbardziej odosobnionych miejsc na świecie - na Wyspie Wielkanocnej - kilkaset lat temu powstało pismo nazwane rongorongo. Jego znaki zachowały się na drewnianych tabliczkach, samych zaś tabliczek przetrwało do naszych czasów zaledwie 23. Przepadła jednak wiedza mówiąca o tym, jak je odczytywać. Świat dowiedział się o rongorongo dopiero w 1864 r. i szybko wzbudziło ono wielkie zainteresowanie.

Rongorongo. Tajemnicze pismo z Wyspy Wielkanocnej

- Dzięki naszemu projektowi jest to najbardziej kompleksowo przebadana tabliczka z rongorongo na świecie - powiedział dr Rafał Wieczorek. Naukowcy wykonali wszechstronne badanie zabytku: analizę botaniczną, datowanie radiowęglowe i stworzyli jego trójwymiarowy model. Dzięki temu uzyskali na jego temat mnóstwo nowych informacji. Wyniki badań opublikowano w "Journal of Island and Coastal Archaeology".