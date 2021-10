Wyciek ropy u wybrzeży Kalifornii. Pogoda może utrudnić usuwanie plamy ropy

Osiem kilometrów od wybrzeża Huntington Beach w Kalifornii doszło do wycieku ropy . Szacuje się, że do Oceanu Spokojnego przedostało się około trzech tysięcy baryłek ropy. Meteorolodzy ostrzegają, że nadchodząca zła pogoda będzie mogła jeszcze bardziej pogorszyć sytuację w regionie.

Kalifornia. Katastrofa naturalna największa od dziesięcioleci

Kim Carr, burmistrz Huntington Beach, podkreśliła w poniedziałek, że wyciek ropy to "jedna z najbardziej niszczycielskich sytuacji, z jakimi społeczność miała do czynienia od dziesięcioleci". Tym bardziej, że to co widać do tej pory, nie jest końcem wycieku. W najbliższych dniach na powierzchnię wody i na brzeg ma wypłynąć jeszcze więcej niebezpiecznej substancji.